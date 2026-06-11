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Лукашенко согласовал назначение гендиректоров на «Белкоммунмаш» и «Лидсельмаш»

11 июня 2026 13:47
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Кадровый день во Дворце Независимости. Обновление в министерском и дипкорпусе, на крупных государственных предприятиях, в СМИ и местной вертикали власти. Соответствующие решения принял Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровый день во Дворце Независимости: Президент обновил руководство Минприроды и ИД «Беларусь сегодня».

Лукашенко согласовал назначение гендиректоров на «Белкоммунмаш» и «Лидсельмаш»-2

Важные перестановки произошли и в руководстве крупнейших промышленных холдингов. «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Сыманович, а «Лидсельмаш» – Эдуард Шалль. Перед новыми директорами поставлена жесткая задача – делать свое. Президент потребовал обеспечить стопроцентную локализацию: все компоненты должны быть отечественными. Главный ориентир – качество. Для равной конкуренции с Америкой и Китаем снижать планку нельзя. 

В общении с прессой новый руководитель «Белкоммунмаша» подчеркнул: предприятие намерено удержать ключевые внешние рынки и запустить в производство принципиально новый вид техники.

«Легкой жизни я вам там не обещаю» – Лукашенко согласовал назначение руководителей Петриковского и Ошмянского районов.

Лукашенко согласовал назначение гендиректоров на «Белкоммунмаш» и «Лидсельмаш»-4

Михаил Сыманович, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
90 % экспорта предприятия в среднем – это рынок Российской Федерации. И там мы чувствуем себя достаточно уверенно. Мы хорошо знаем наших основных конкурентов, знаем их преимущества, знаем их недостатки. Мы достаточно много поставляем техники в такие крупные города, как Санкт-Петербург, Краснодар. Мы намерены сделать новый трамвай трехсекционный, метровагон, так называемый. Этот трамвай может двигаться в обоих направлениях, не разворачиваясь на разворотном кольце трамвайном. У нас есть уже контракт, куда мы будем такой трамвай поставлять. Поэтому мы над этим сейчас активно трудимся, работаем. Это для нас новый вид продукции, который станет в основу развития предприятия на ближайшие годы.

Новые задачи поставлены и перед белорусским дипкорпусом. Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в государстве Ливия назначен по совместительству Евгений Соболевский, а в Афганистане – Александр Огородников. Все новые руководители приступают к своим обязанностям с сегодняшнего дня.

# Михаил Сыманович # Предприятия Беларуси

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