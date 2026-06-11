Лукашенко согласовал назначение гендиректоров на «Белкоммунмаш» и «Лидсельмаш»

Кадровый день во Дворце Независимости. Обновление в министерском и дипкорпусе, на крупных государственных предприятиях, в СМИ и местной вертикали власти. Соответствующие решения принял Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровый день во Дворце Независимости: Президент обновил руководство Минприроды и ИД «Беларусь сегодня».

Важные перестановки произошли и в руководстве крупнейших промышленных холдингов. «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Сыманович, а «Лидсельмаш» – Эдуард Шалль. Перед новыми директорами поставлена жесткая задача – делать свое. Президент потребовал обеспечить стопроцентную локализацию: все компоненты должны быть отечественными. Главный ориентир – качество. Для равной конкуренции с Америкой и Китаем снижать планку нельзя. В общении с прессой новый руководитель «Белкоммунмаша» подчеркнул: предприятие намерено удержать ключевые внешние рынки и запустить в производство принципиально новый вид техники. «Легкой жизни я вам там не обещаю» – Лукашенко согласовал назначение руководителей Петриковского и Ошмянского районов.