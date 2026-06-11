Прямой эфир

Лукашенко – главе Минприроды: для вас, кроме Президента и Господа Бога, никого существовать не должно

11 июня 2026 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как минимум две яркие должности в Беларуси до сегодняшнего дня были вакантны. По разным причинам, но без руководителей остались Министерство природных ресурсов и издательский дом «Беларусь сегодня». Поэтому можно было предположить хотя бы частично, каких кадровых решений стоит ожидать в этот четверг. 

Кадровые решения как инструмент реализации государственных задач. Во Дворце Независимости 11 июня определяли управленческую команду для целого ряда стратегически важных направлений – от промышленности и экологии до регионального развития и информационной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – главе Минприроды: для вас, кроме Президента и Господа Бога, никого существовать не должно-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме Президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь.

Обращение с отходами и геологоразведка: новый глава Минприроды назвал ключевые задачи ведомства.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь стала для него вторым домом! Сириец переехал в Копыль и по-настоящему влюбился
11 июня 2026 14:57

Беларусь стала для него вторым домом! Сириец переехал в Копыль и по-настоящему влюбился

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ
11 июня 2026 13:56

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ

В Беларуси продолжается масштабная республиканская акция «Безопасные каникулы»
11 июня 2026 13:49

В Беларуси продолжается масштабная республиканская акция «Безопасные каникулы»