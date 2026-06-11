Лукашенко – главе Минприроды: для вас, кроме Президента и Господа Бога, никого существовать не должно

Как минимум две яркие должности в Беларуси до сегодняшнего дня были вакантны. По разным причинам, но без руководителей остались Министерство природных ресурсов и издательский дом «Беларусь сегодня». Поэтому можно было предположить хотя бы частично, каких кадровых решений стоит ожидать в этот четверг.

Кадровые решения как инструмент реализации государственных задач. Во Дворце Независимости 11 июня определяли управленческую команду для целого ряда стратегически важных направлений – от промышленности и экологии до регионального развития и информационной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.