Новости по тегу #Михаил Сыманович

«Электробус – это экологичный транспорт, и в Минске их очень много, это наша визитная карточка», – отметил Михаил Сыманович.
Президент потребовал обеспечить стопроцентную локализацию: все компоненты должны быть отечественными. Главный ориентир – качество.
Внедрение в промышленность инновационных технологий – одно из приоритетных направлений в текущей пятилетке. Об этом шла речь 15 января на предприятии «Белкоммунмаш» во время единого дня информирования.
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