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Новости по тегу #Михаил Сыманович

Лукашенко обсудил с новым руководителем «Белкоммунмаша» будущее электробусов
11 июня 2026 18:07

Лукашенко обсудил с новым руководителем «Белкоммунмаша» будущее электробусов

Лукашенко согласовал назначение гендиректоров на «Белкоммунмаш» и «Лидсельмаш»
11 июня 2026 13:47

Лукашенко согласовал назначение гендиректоров на «Белкоммунмаш» и «Лидсельмаш»

Артём Цуран встретился с коллективом «Белкоммунмаша»
15 января 2026 18:34

Артём Цуран встретился с коллективом «Белкоммунмаша»

«Люди не знали об этом». В Минске открыли передвижную выставку, посвященную геноциду во время ВОВ
24 марта 2022 16:10

«Люди не знали об этом». В Минске открыли передвижную выставку, посвященную геноциду во время ВОВ