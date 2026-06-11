Лукашенко рассказал, какая болезнь есть у каждого председателя исполкома

Коллективам сразу нескольких районов Беларуси стоит приготовиться. Президент принял решение о назначении новых руководителей Петриковского и Ошмянского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Да, области разные, но задачи схожие. С поправкой на ментальность жителей, конечно.

Впрочем, в удаленные уголки регионов, и речь не только о Гомельской области и Гродненской, не все руководители любят ездить.

В Гомельской области и в Петриковском районе Президент бывает минимум раз в год. И да, он в целом доволен тем, как тот развивается и Полесье, но оба «да» накладывают особую ответственность на нового председателя. Важно не подвести ни предшественника, ни того, у кого все это время на глазах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я часто упрекаю наших руководителей области, Гродненской в данном случае, о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Если это, допустим, Брестский исполком, то не всегда они бывали так же, как вокруг Бреста, в районах, более отдаленных, восточных районах Брестской области. Если у него с Исаченко – Могилевская область, то регион Бобруйский, Кричев-Кличев и прочее, Глуск – это вроде бы чужие районы. Бывает это.

Точно так и в Витебской области. Витебск, вокруг Витебска и земли неплохие, Толочинские. А вот туда, северо-западнее, не всегда. Я эти проблемы знаю еще с советских времен. То же самое в Минской области. Поэтому один из таких районов в Гродненской области, два-три района, северные – очень многое будет зависеть от председателя райисполкома.

Я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливайтесь и соседу своему говорите, что эти районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.