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Новости по тегу #ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»

Более 10 тыс. человек из 40 стран примут участие в форуме «ИННОПРОМ. Беларусь»
28 сентября 2026 17:08

Более 10 тыс. человек из 40 стран примут участие в форуме «ИННОПРОМ. Беларусь»

Лукашенко обсудил с новым руководителем «Белкоммунмаша» будущее электробусов
11 июня 2026 18:07

Лукашенко обсудил с новым руководителем «Белкоммунмаша» будущее электробусов

Делегация Калининградской области оценила качество и комфорт белорусского электротранспорта
09 июня 2025 13:46

Делегация Калининградской области оценила качество и комфорт белорусского электротранспорта

Беларусь и Хабаровский край договорились о поставках всего комплекса оборудования «Белкоммунмаш»
03 февраля 2025 16:58

Беларусь и Хабаровский край договорились о поставках всего комплекса оборудования «Белкоммунмаш»

Если бы поставили крест на белорусских заводах, поехали бы в Европу ухаживать за пожилыми немцами – Новикова
10 января 2025 16:55

Если бы поставили крест на белорусских заводах, поехали бы в Европу ухаживать за пожилыми немцами – Новикова

Сербы построят новый торговый комплекс в Минске
13 марта 2013 12:03

Сербы построят новый торговый комплекс в Минске

В белорусско-швейцарский завод в Фаниполе будет инвестировано более 35 миллионов евро
21 февраля 2013 17:56

В белорусско-швейцарский завод в Фаниполе будет инвестировано более 35 миллионов евро