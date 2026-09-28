Новости по тегу #ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»

Свои передовые разработки на этой авторитетной площадке представят более 500 ведущих компаний, а количество зарегистрированных участников превысит 10 тысяч человек из 40 стран.
«Электробус – это экологичный транспорт, и в Минске их очень много, это наша визитная карточка», – отметил Михаил Сыманович.
Российские партнеры ознакомились с производственными процессами и новейшими моделями техники, которые уже зарекомендовали себя на рынке.
Белорусский электротранспорт появится на улицах городов этого региона России уже в ближайшее время.
Мы сохранили МАЗ, мы сохранили «Белкоммунмаш».
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