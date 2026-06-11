Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности

Для телеканала СТВ 11 июня – по-настоящему исторический день. Телекомпания начинает собственную кинематографическую историю. В Минске стартовали съемки многосерийного фильма «Голос сердца». Проект является полностью уникальным продуктом телеканала СТВ и создается в партнерстве с компанией «Центркино» и Национальной киностудией «Беларусьфильм», а также Евгением Арендаревичем, председателем Союза кинематографистов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известные актеры, захватывающий сюжет, десятки специалистов за кадром и сотни творческих решений, которые превратятся в большое кино. Для телеканала это первый опыт производства сериала такого масштаба. Наша съемочная группа получила эксклюзивный доступ на площадку и увидела то, что обычно остается за кадром.

К этому историческому моменту команда СТВ шла практически год. На съемочной площадке кипит жизнь: техники оперативно переставляют свет, звукорежиссеры поправляют петлички на костюмах. Первый дубль уже позади. Теперь время для главной традиции на удачу.

Главная героиня – бизнес-леди Анна Родионова. После пересадки сердца она перенимает чувства своего донора – медсестры Полины. По сюжету, Анна уезжает в деревню, чтобы расследовать загадочную смерть девушки. Там героиня сталкивается с предательством партнеров, ложным обвинением в убийстве и пускается в бега. В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ.

Шамиль Мухамедов, актер (Кыргызстан):

Впереди много работы. Хочется, чтобы все получилось, чтобы эта работа случилась, была интересной. Мы все для этого делаем. Проект является полностью уникальным продуктом телеканала СТВ и создается в партнерстве с компанией «Центркино» и Национальной киностудией «Беларусьфильм», а также Евгением Арендаревичем, председателем Союза кинематографистов Беларуси. В поисках идеальной истории продюсеры и редакторы отсмотрели около 30 сценариев. Команда лично провела масштабные кастинги. В результате зрители увидят интригующий актерский состав. В кадре – яркие новые лица и уже хорошо узнаваемые, и даже звезды кинематографа.

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы ставили упор на то, чтобы попасть в типажи. Главные роли – это российские актеры, но достаточно много наших белорусских актеров. Очень долго выбирали детей главного героя. Но здесь очень важно было, конечно, чтобы девочки были похожи на главного героя. И в то же время у них достаточно большие объемы текста. Поэтому здесь, наверное, больше всего мы времени потратили именно на выбор маленьких главных героев. Но я считаю, что ансамбль актерский у нас получился достойным.

На съемочной площадке – полное взаимопонимание. Творческая команда работает как единый слаженный механизм: операторский цех тесно взаимодействует с художниками по свету, а режиссер лично настраивает и подбадривает актеров перед каждым новым дублем. Киношная взаимовыручка – буквально в каждой детали. Поддержать коллег и разделить атмосферу первого дня приехали даже те актеры, чья съемочная смена начнется только через неделю.