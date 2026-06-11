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Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности

11 июня 2026 18:04
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Для телеканала СТВ 11 июня – по-настоящему исторический день. Телекомпания начинает собственную кинематографическую историю. В Минске стартовали съемки многосерийного фильма «Голос сердца». Проект является полностью уникальным продуктом телеканала СТВ и создается в партнерстве с компанией «Центркино» и Национальной киностудией «Беларусьфильм», а также Евгением Арендаревичем, председателем Союза кинематографистов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известные актеры, захватывающий сюжет, десятки специалистов за кадром и сотни творческих решений, которые превратятся в большое кино. 

Для телеканала это первый опыт производства сериала такого масштаба. Наша съемочная группа получила эксклюзивный доступ на площадку и увидела то, что обычно остается за кадром.

Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности-2

К этому историческому моменту команда СТВ шла практически год. На съемочной площадке кипит жизнь: техники оперативно переставляют свет, звукорежиссеры поправляют петлички на костюмах. Первый дубль уже позади. Теперь время для главной традиции на удачу.

Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности-4

Главная героиня – бизнес-леди Анна Родионова. После пересадки сердца она перенимает чувства своего донора – медсестры Полины. По сюжету, Анна уезжает в деревню, чтобы расследовать загадочную смерть девушки. Там героиня сталкивается с предательством партнеров, ложным обвинением в убийстве и пускается в бега.

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ.

Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности-6

Шамиль Мухамедов, актер (Кыргызстан):
Впереди много работы. Хочется, чтобы все получилось, чтобы эта работа случилась, была интересной. Мы все для этого делаем. 

Проект является полностью уникальным продуктом телеканала СТВ и создается в партнерстве с компанией «Центркино» и Национальной киностудией «Беларусьфильм», а также Евгением Арендаревичем, председателем Союза кинематографистов Беларуси. В поисках идеальной истории продюсеры и редакторы отсмотрели около 30 сценариев. Команда лично провела масштабные кастинги. В результате зрители увидят интригующий актерский состав. В кадре – яркие новые лица и уже хорошо узнаваемые, и даже звезды кинематографа.

Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности-8

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы ставили упор на то, чтобы попасть в типажи. Главные роли – это российские актеры, но достаточно много наших белорусских актеров. Очень долго выбирали детей главного героя. Но здесь очень важно было, конечно, чтобы девочки были похожи на главного героя. И в то же время у них достаточно большие объемы текста. Поэтому здесь, наверное, больше всего мы времени потратили именно на выбор маленьких главных героев. Но я считаю, что ансамбль актерский у нас получился достойным.

Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности-10

На съемочной площадке – полное взаимопонимание. Творческая команда работает как единый слаженный механизм: операторский цех тесно взаимодействует с художниками по свету, а режиссер лично настраивает и подбадривает актеров перед каждым новым дублем. Киношная взаимовыручка – буквально в каждой детали. Поддержать коллег и разделить атмосферу первого дня приехали даже те актеры, чья съемочная смена начнется только через неделю. 

Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности-12

Антон Денисенко, актер:
Я же белорус, я родился в Минске, я закончил школу 184-ю в Уручье. И уже после этого я уехал поступать в театральный институт в Москву, там отучился. Уже 20 лет живу как в Москве, тем не менее по паспорту, по рождению, по своей национальности я белорус. У меня здесь живет отец. Я с огромной радостью сегодня приехал на первую смену поддержать коллег, поддержать старт, и заодно навестить родных. 

Подробности в видео.

# Сериалы # СТВ # Кино # Беларусьфильм

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