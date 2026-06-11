Белорусы все чаще выбирают свое – доля отечественных товаров в рознице превысила 54%

Белорусские товары продолжают укреплять позиции на внутреннем рынке. Все больше покупателей делают выбор в пользу отечественной продукции. Так, по итогам первого квартала 2026 года, доля наших товаров в розничном товарообороте страны превысила 54 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно заметный рост зафиксирован в сегменте непродовольственной продукции – прежде всего благодаря высокому спросу на белорусские автомобили. Стабильный интерес потребителей становится важным сигналом для производителей: расширять ассортимент, повышать качество и осваивать новые рыночные ниши.

Поддержать этот процесс помогает системная работа по продвижению отечественной продукции. Министерство антимонопольного регулирования и торговли создает площадки для прямого диалога между производителями и торговыми сетями. Только за 2025 год и первый квартал нынешнего проведено около двух десятков профильных семинаров, презентаций и дегустаций. Отдельное внимание – электронной коммерции. Сегодня на одном из крупнейших маркетплейсов представлено около 20 тысяч белорусских товаров, что существенно расширяет возможности для их продвижения.

Екатерина Макуценя, заместитель начальника отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Кроме того, МАРТ проводит активную работу по присоединению к соглашению в области эффективности продаж товаров отечественного производства. Проводится работа по разъяснению в части применения норм данного соглашения. Следует отметить, что субъекты торговли сами определяют для себя ведущие направления при подписании данного соглашения и руководствуются непосредственным принципом данного стратегического документа. Принципом ежегодного прироста товаров отечественного производства, что является таким вектором в работе при продаже товаров и при реализации мероприятий по выкладке товаров, чтобы данный принцип соблюдался и достигалась поставленная цель.

Еще один эффективный инструмент поддержки – конкурсное движение. Более четверти века Госстандарт помогает продвигать лучшие белорусские товары как внутри страны, так и за ее пределами. В 2026 году в 26-й раз вручена премия правительства Беларуси за достижения в области качества. Лауреатами стали 24 организации, представляющие самые разные сферы – от промышленности и фармацевтики до образования и науки.