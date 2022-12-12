«Пациенты все довольны». Чем услуги в государственных клиниках отличаются от частных?

Кирилл Казаков, СТВ: Я пытался посмотреть, как люди реагируют на услуги частных центров. Когда ты проезжаешь по Сурганова и видишь один из частных центров, там на стене здоровая надпись: «МРТ». В 3-й больнице нет УЗИ, МРТ и операций по удалению аппендицита.

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу « По существу ».

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

Тем не менее в 3-й больнице достаточно большое количество услуг и оборудования, которые составляют конкуренцию частным центрам.

Кирилл Казаков:

Здесь бизнес на здоровье, а здесь просто здоровье. Ведь я понимаю, что в каждой поликлинике, больнице есть платные услуги, но это не экстренные услуги.

Наталья Саевич:

Да, это услуги плановые, точно так же, как услуги в частных центрах. В республике в течение последнего года работает пилотный проект, когда госучреждения оказывают услуги на платной основе. К нам любой пациент может обратиться, мы оказываем эти услуги в выходные и праздничные дни, когда наши бригады врачей выходят и оперируют пациентов.

Кирилл Казаков:

Условно, у кого-то пять дней работы, он на выходные выходит. Естественно, для вас это тоже выходные, вы берете за это плату.