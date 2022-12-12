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«Пациенты все довольны». Чем услуги в государственных клиниках отличаются от частных?

12 декабря 2022 17:57
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Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».    

Кирилл Казаков, СТВ:  
Я пытался посмотреть, как люди реагируют на услуги частных центров. Когда ты проезжаешь по Сурганова и видишь один из частных центров, там на стене здоровая надпись: «МРТ». В 3-й больнице нет УЗИ, МРТ и операций по удалению аппендицита.  

«Пациенты все довольны». Чем услуги в государственных клиниках отличаются от частных?-1

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:  
Тем не менее в 3-й больнице достаточно большое количество услуг и оборудования, которые составляют конкуренцию частным центрам.  

Кирилл Казаков:  
Здесь бизнес на здоровье, а здесь просто здоровье. Ведь я понимаю, что в каждой поликлинике, больнице есть платные услуги, но это не экстренные услуги.  

Наталья Саевич:  
Да, это услуги плановые, точно так же, как услуги в частных центрах. В республике в течение последнего года работает пилотный проект, когда госучреждения оказывают услуги на платной основе. К нам любой пациент может обратиться, мы оказываем эти услуги в выходные и праздничные дни, когда наши бригады врачей выходят и оперируют пациентов.  

Кирилл Казаков:  
Условно, у кого-то пять дней работы, он на выходные выходит. Естественно, для вас это тоже выходные, вы берете за это плату.  

«Пациенты все довольны». Чем услуги в государственных клиниках отличаются от частных?-4

Наталья Саевич:  
Да, мы берем за это плату. Но пациенты получают те же услуги, которые они получают в частных центрах. Я не имею ничего против частных центров, но эта услуга оказывается на очень высоком уровне, на прекрасном оборудовании, пациенты все довольны. Достаточно много пациентов приезжает, это стимулирует развитие и государственной системы тоже.  

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# Медицина # общество # Наталья Саевич # Кирилл Казаков # Фотофакт

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