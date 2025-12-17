Прямой эфир

Volkswagen закрывает завод в Германии

17 декабря 2025 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Крупнейший европейский автопроизводитель немецкий концерн «Фольксваген» впервые в своей истории закрывает завод в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня предприятие в Дрездене перестанет существовать. Но это лишь часть более масштабной программы ликвидации производства в стране. В ее рамках «Фольксваген» планирует сократить около 35 тысяч рабочих мест. 

Концерн давно испытывает большие экономические проблемы из-за стремительного падения спроса. При этом правительство ФРГ не собирается спасать предприятие и помогать тысячам немцев, которые лишились работы.

Другие новости рубрики

Все новости
Цели СВО обязательно будут достигнуты – Путин
17 декабря 2025 11:35

Цели СВО обязательно будут достигнуты – Путин

«Восточный щит» обойдётся Польше в 10 млрд евро – Туск
17 декабря 2025 11:24

«Восточный щит» обойдётся Польше в 10 млрд евро – Туск

Литва нашла виновных в контрабанде сигарет с помощью метеозондов
17 декабря 2025 11:15

Литва нашла виновных в контрабанде сигарет с помощью метеозондов