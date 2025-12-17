Volkswagen закрывает завод в Германии

Крупнейший европейский автопроизводитель немецкий концерн «Фольксваген» впервые в своей истории закрывает завод в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня предприятие в Дрездене перестанет существовать. Но это лишь часть более масштабной программы ликвидации производства в стране. В ее рамках «Фольксваген» планирует сократить около 35 тысяч рабочих мест.

Концерн давно испытывает большие экономические проблемы из-за стремительного падения спроса. При этом правительство ФРГ не собирается спасать предприятие и помогать тысячам немцев, которые лишились работы.