С какими проблемами сталкивается кожа с наступлением холодов – рассказала косметолог

Зимой и летом – одним кремом. Как правило, для обуви используют мужчины. У женщин же дело обстоит несколько иначе. В студии «Нового утра» косметик-эстетист Ксения Емельянова.

Ксения Емельянова, косметик-эстетист:

В этом плане нам, белорусам, повезло, потому что у нас есть сезонность. Мы, косметологи, делим эти два периода по погоде: весна-лето, осень-зима. С приходом осенне-зимнего периода, за счет того, что у нас экстремальные погодные условия на улице начинаются, ветер, в последние годы, как видите, снега мало, больше дождя.

На улице влажность повышенная, в помещениях, как только начинается центральное отопление, воздух становится сухой, далеко не у всех есть увлажнители для воздуха. Естественно, за счет того, что начинаются эти перепады влажности и температур, начинает кожа сохнуть, начинают какие-то видимые шелушения проявляться, даже на коже комбинированной, жирной.