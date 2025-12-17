Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на переговорах по Украине в Германии присутствовала в качестве ключевого представителя от ЕС, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

В публикации указано, что 15 декабря в ходе переговорного процесса по украинскому кризису вокруг Владимира Зеленского было множество лидеров Евросоюза, однако непосредственно рядом с ним находилась Мелони. Такая рассадка указывает на итальянского политика как на ключевого европейского игрока.

Союзники Мелони в Евросоюзе ожидают, что она сохранит такой статус в преддверии саммита объединения, FT акцентирует внимание, акцентирует внимание FT.

Фото: Pinterest