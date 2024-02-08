У Минской ратуши развернётся фестиваль «Башкортостан гостеприимный» – чем удивят гостей?

Дегустация необычных для белорусов блюд, мастер-классы и знакомство с зарубежной культурой. Фестиваль «Башкортостан гостеприимный» пройдет в пятницу и субботу, 9 и 10 февраля, у Минской ратуши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жители и гости столицы смогут ближе познакомиться с национальными особенностями этой республики. О достопримечательностях и поездках в Башкортостан можно будет детально узнать в аутентично оформленном информационно-туристическом центре. Его разместят в юрте. Гостей будут угощать ароматным бешбармаком, пловом и другими блюдами. В пятницу фестиваль будет работать с 11:30 до 20:00, в субботу – с 13-ти часов.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан (Россия):

Важно отметить, что вся площадь будет посвящена именно такому погружению в Республику Башкортостан через театральные постановки, через некоторые маленькие представления, посвященные национальным традициям, культуре нашего региона. Гостей мы наших будем встречать традиционным форматом. Это встреча гостей с угощениями и с национальными танцами.

С 2017-го Минск и Уфа являются городами-побратимами. Сотрудничество налажено, в том числе в торгово-экономическом направлении, сфере городского хозяйства, туризме.