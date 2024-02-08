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Акцию «Мы вместе. Нас миллионы!» провели на одном из минских предприятий

08 февраля 2024 17:53
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Еще одна точка в маршруте культурно-патриотического проекта. Акцию «Мы вместе. Нас миллионы!» сегодня, 8 февраля, провели на минском предприятии по обслуживанию лифтового оборудования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акцию «Мы вместе. Нас миллионы!» провели на одном из минских предприятий-1

Сотрудники и руководство предприятия вместе с приглашенными спикерами обсудили избирательные процессы, предстоящий единый день голосования. Кроме важной беседы, для работников предприятия подготовили концертную программу с участием звезд эстрады.

Акцию «Мы вместе. Нас миллионы!» провели на одном из минских предприятий-4

Игорь Кушнеревич, директор предприятия по обслуживанию подъемного оборудования:
В городе продолжается акция «Мы вместе. Нас миллионы!». Я очень рад, что сегодня эта акция проходит в стенах нашего предприятия. Мы накануне важного политического события. Наш гражданский долг прийти на участки и сделать правильный выбор. Я думаю, что все работники ОАО «Беллифт» поступят именно так.

Культурно-патриотическая акция продлится до 23 февраля. Реализовать такой проект предложили руководители столичных предприятий. Городские власти идею поддержали.

# Государственная политика # общество # Игорь Кушнеревич # Новости Минска и Минской области

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