Лукашенко об упавшей в Польше ракете: Байдену надо отдать должное, что он честно сказал – «извините, не российская»
Новости Беларуси. 21 ноября во Дворце Независимости говорили о новых совместных проектах с Россией. Президент встретился с главой Удмуртской Республики. Делегация этого региона с визитом в нашей стране. Ключевая тема – импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если белорусские тракторы – экспортная единица, то польские смогли бы стать триггером серьезной мировой бойни. Александр Лукашенко – опытный политик. И наш Президент поделился своим видением «слепого» попадания украинской ракеты на польскую территорию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными (а стреляли на восток – ракеты российские сбивали в направлении востока), что ж она так развернулась и прошла в обратную сторону? Пусть профессионалы ответят на этот вопрос. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает. Ну да, можно сказать, что, знаете, ракета за Львов уже полетела, российская, чуть ли не в сторону Польши, поэтому С-300 развернулась и уже стреляла на запад. Встает вопрос: чего же вы стреляли, украинцы, в сторону натовского государства? Ну и главный вопрос, на что никто не отвечает, и американцы помалкивают: а в этот момент, когда пуск ракеты С-300 украинцы осуществляли, по чем они били, по каким объектам? В это время не было ракет в воздухе. Молчат. И американцы молчат, не говорят. Потому что понимают, что и мы контролируем эту территорию. И кое-что мы видим здесь.
Надо на элементарные вопросы ответить. Почему именно во время саммита двадцатки вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали – люди погибли. И полякам надо ответить собственному населению. Руководству Польши надо ответить перед поляками, как могло так случиться, почему били по территории Польши, кто договорился, почему ракета вдруг с востока на запад завернула и полетела, и почему в тот момент стреляли, когда в воздухе не было российских ракет. Вот на эти вопросы надо ответить, и все станет ясно. Знаете, мерзавцы доходят до того, что святое подставляют. Молодцы. Джо Байден. Ему надо отдать должное, что он честно сказал: «Извините, не российская». Помните? Поэтому сейчас против нас идет ожесточенная война, схватка.
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