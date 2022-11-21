Лукашенко об упавшей в Польше ракете: Байдену надо отдать должное, что он честно сказал – «извините, не российская»

Новости Беларуси. 21 ноября во Дворце Независимости говорили о новых совместных проектах с Россией. Президент встретился с главой Удмуртской Республики. Делегация этого региона с визитом в нашей стране. Ключевая тема – импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если белорусские тракторы – экспортная единица, то польские смогли бы стать триггером серьезной мировой бойни. Александр Лукашенко – опытный политик. И наш Президент поделился своим видением «слепого» попадания украинской ракеты на польскую территорию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными (а стреляли на восток – ракеты российские сбивали в направлении востока), что ж она так развернулась и прошла в обратную сторону? Пусть профессионалы ответят на этот вопрос. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает. Ну да, можно сказать, что, знаете, ракета за Львов уже полетела, российская, чуть ли не в сторону Польши, поэтому С-300 развернулась и уже стреляла на запад. Встает вопрос: чего же вы стреляли, украинцы, в сторону натовского государства? Ну и главный вопрос, на что никто не отвечает, и американцы помалкивают: а в этот момент, когда пуск ракеты С-300 украинцы осуществляли, по чем они били, по каким объектам? В это время не было ракет в воздухе. Молчат. И американцы молчат, не говорят. Потому что понимают, что и мы контролируем эту территорию. И кое-что мы видим здесь.