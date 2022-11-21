«Радоваться особо нечему». Лукашенко о товарообороте с Удмуртией

Новости Беларуси. 21 ноября во Дворце Независимости говорили о новых совместных проектах с Россией. Президент встретился с главой Удмуртской Республики. Делегация этого региона с визитом в нашей стране. Ключевая тема – импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению белорусского лидера, Удмуртская Республика, несмотря на небольшую территорию, обладает огромным потенциалом. Беларусь заинтересована в сотрудничестве и готова взаимодействовать в разных направлениях. Президент озвучил ряд потенциально интересных для партнеров сфер. И свое видение ракетного удара по польской территории. На встрече даже вспомнили футбол.