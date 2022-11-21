«Радоваться особо нечему». Лукашенко о товарообороте с Удмуртией
Новости Беларуси. 21 ноября во Дворце Независимости говорили о новых совместных проектах с Россией. Президент встретился с главой Удмуртской Республики. Делегация этого региона с визитом в нашей стране. Ключевая тема – импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению белорусского лидера, Удмуртская Республика, несмотря на небольшую территорию, обладает огромным потенциалом. Беларусь заинтересована в сотрудничестве и готова взаимодействовать в разных направлениях. Президент озвучил ряд потенциально интересных для партнеров сфер. И свое видение ракетного удара по польской территории. На встрече даже вспомнили футбол.
Молодой и энергичный глава Удмуртии перед встречей с нашим Президентом слегка нервничал. Беларусь для Удмуртии в топе экономических партнеров. Но самым успешным был 2018 год. Тогда финансовый багаж товарооборота достиг четверти миллиарда долларов. Сейчас заметно ухудшился. Желание сотрудничать все то же.
Александр Бречалов уже пятый раз с официальным визитом в Беларуси. Сейчас для нашего сотрудничества золотые времена. Но двигаться надо быстрее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тот уровень, на который мы вышли. Должен сказать откровенно, по-братски, радоваться особо нечему. Несмотря на какой-то небольшой прирост в прошлые годы, и в этом году мы вроде бы даже не дотягиваем. Потенциал хороший и в Удмуртии, и в Беларуси. Поэтому есть над чем работать. Экономика и торгово-экономические отношения – это основа, прежде всего. Поэтому будем строить свои планы таким образом, чтобы здесь добавлять. Потому что все остальные направления и наши отношения – дай бог, чтобы они были у других государств на таком уровне, как у нас с Россией. И в частности с конкретным российским регионом.
АПК и поставки белорусских лифтов. Что Лукашенко предложил на встрече главе Удмуртии?