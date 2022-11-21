Хэштег «бульбапервого» захватил соцсети. Как выберут победителей кулинарного конкурса от Президента?

Новости Беларуси. Инициативы Президента быстро уходят в народ. Вот и хэштег «бульбапервого» захватил соцсети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы приняли гастрономический вызов на лучшее блюдо из картошки и теперь активно публикуют фото и видео со своими кулинарными творениями, дополняя материалы историями приготовления. Кстати, если собрать все фото в один альбом, получится неплохая книга рецептов, о которых, возможно, известно далеко не всем. Присоединиться к картофельному марафону может каждый. Не остались в стороне и наши коллеги, сотрудники СТВ. Аппетитный репортаж нашего корреспондента Вероники Кудринецкой.

Картофель – символ достатка, тепла, домашнего очага. Для белорусов это не просто король стола, но и неофициальный символ, полноправный персонаж фольклора, почетный «гражданин» каждого дачного участка, даже обустроенного по последней моде ландшафтного дизайна.

Александр Лукашенко никогда не скрывал: картошку любит, растит у себя в подсобном хозяйстве и даже дарит ее коллегам-президентам. На прошлой неделе по личному распоряжению главы государства по мешку картофеля получили все журналисты и операторы пула, а также руководители СМИ. Так бульба Первого и захватила соцсети. Но для начала обычные кулинарные хлопоты. Кухня СТВ, где каждый вносит лепту. Пока одни чистят картошку, другие – натирают, третьи – смешивают ингредиенты, так и получается ТВ-ужин. Накормить надо несколько десятков человек, а точнее всю команду итоговой программы «Неделя». Подарок от Президента превратился в кулинарный шедевр! Что приготовили в студии СТВ из бацькавай бульбы?

Своим фирменным рецептом жареной картошечки и драников на скорую руку в соцсетях поделился и генеральный директор телеканала СТВ Александр Осенко. Политический обозреватель Алена Сырова тоже приготовила картофельные оладьи. Своими поварскими изюминками делится с нами.

Алена Сырова, заведующая отделом политических обозревателей дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Многие спрашивали, какого сорта картошка. Это картошка сорта «першацвет». Она с низким уровнем содержания крахмала, подходит для салатов, драников и варки. Говорят, что запекать ее не очень хорошо, поэтому те, кто решатся попробовать и обзавестись такой же бульбой, вот вам лайфхаки. Что меня впечатлило, что ко мне обращались за бульбой, но не для того, чтобы ее сейчас продегустировать, а чтобы ее весной высадить у себя на участке. Так что дело Президента живет, и мы можем ждать бульбу Первого в больших количествах весной, а значит можно будет запускать новый челлендж. Картофель – овощ универсальный, а сколько блюд из него существует – и не перечесть. Вспомните хотя бы яства из картофеля, перечисленные Фросей в фильме «Девчата».

Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше – картофель-фри, картофель-пай.

– Это что такое?

– Это такими стружечками жарится в кастрюле в кипящем масле.

– Так бы и говорила, а то пай. Ну и все.

– Нет, не все! Пожалуйста, картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметанный и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом.

Картошка-гармошка, картофельные лодочки, картофельный еж, маффины и даже бульбургеры. Кажется, белорусы могут продолжать список картофельных рецептов бесконечно. Лучшие фото и видео уже набирают тысячи просмотров. Авторы готовят как повседневные домашние закуски, так и праздничные гастрономические лакомства. Картофельная лихорадка буквально охватила всю страну.

Драники самые любимые.

Немножко сметанки добавляю туда, лук туда, специи.

Бабка, жареная картошка.

Запеченную картошку с куриными котлетками, например.

Пюре любим всей семьей.