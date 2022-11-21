Хэштег «бульбапервого» захватил соцсети. Как выберут победителей кулинарного конкурса от Президента?
Новости Беларуси. Инициативы Президента быстро уходят в народ. Вот и хэштег «бульбапервого» захватил соцсети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы приняли гастрономический вызов на лучшее блюдо из картошки и теперь активно публикуют фото и видео со своими кулинарными творениями, дополняя материалы историями приготовления. Кстати, если собрать все фото в один альбом, получится неплохая книга рецептов, о которых, возможно, известно далеко не всем. Присоединиться к картофельному марафону может каждый. Не остались в стороне и наши коллеги, сотрудники СТВ.
Аппетитный репортаж нашего корреспондента Вероники Кудринецкой.
Картофель – символ достатка, тепла, домашнего очага. Для белорусов это не просто король стола, но и неофициальный символ, полноправный персонаж фольклора, почетный «гражданин» каждого дачного участка, даже обустроенного по последней моде ландшафтного дизайна.
Александр Лукашенко никогда не скрывал: картошку любит, растит у себя в подсобном хозяйстве и даже дарит ее коллегам-президентам. На прошлой неделе по личному распоряжению главы государства по мешку картофеля получили все журналисты и операторы пула, а также руководители СМИ. Так бульба Первого и захватила соцсети.
Но для начала обычные кулинарные хлопоты. Кухня СТВ, где каждый вносит лепту. Пока одни чистят картошку, другие – натирают, третьи – смешивают ингредиенты, так и получается ТВ-ужин. Накормить надо несколько десятков человек, а точнее всю команду итоговой программы «Неделя».
Подарок от Президента превратился в кулинарный шедевр! Что приготовили в студии СТВ из бацькавай бульбы?
Своим фирменным рецептом жареной картошечки и драников на скорую руку в соцсетях поделился и генеральный директор телеканала СТВ Александр Осенко. Политический обозреватель Алена Сырова тоже приготовила картофельные оладьи. Своими поварскими изюминками делится с нами.
Алена Сырова, заведующая отделом политических обозревателей дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Многие спрашивали, какого сорта картошка. Это картошка сорта «першацвет». Она с низким уровнем содержания крахмала, подходит для салатов, драников и варки. Говорят, что запекать ее не очень хорошо, поэтому те, кто решатся попробовать и обзавестись такой же бульбой, вот вам лайфхаки. Что меня впечатлило, что ко мне обращались за бульбой, но не для того, чтобы ее сейчас продегустировать, а чтобы ее весной высадить у себя на участке. Так что дело Президента живет, и мы можем ждать бульбу Первого в больших количествах весной, а значит можно будет запускать новый челлендж.
Картофель – овощ универсальный, а сколько блюд из него существует – и не перечесть. Вспомните хотя бы яства из картофеля, перечисленные Фросей в фильме «Девчата».
Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше – картофель-фри, картофель-пай.
– Это что такое?
– Это такими стружечками жарится в кастрюле в кипящем масле.
– Так бы и говорила, а то пай. Ну и все.
– Нет, не все! Пожалуйста, картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметанный и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом.
Картошка-гармошка, картофельные лодочки, картофельный еж, маффины и даже бульбургеры. Кажется, белорусы могут продолжать список картофельных рецептов бесконечно. Лучшие фото и видео уже набирают тысячи просмотров. Авторы готовят как повседневные домашние закуски, так и праздничные гастрономические лакомства. Картофельная лихорадка буквально охватила всю страну.
Немножко сметанки добавляю туда, лук туда, специи.
Запеченную картошку с куриными котлетками, например.
Берешь картошку, нарезаешь, кладешь в сковородку с маслицем.
Без сомнения, белорусы знают в этом корнеплоде толк. Мы лидеры по выращиванию и первые в мире по его потреблению на душу населения. В среднем, один белорус за год съедает 200 килограммов картошки. Совсем скоро узнаем имя автора самого яркого кулинарного бульба-хита. К слову, победителя будет два: из числа журналистов пула и из числа просто ценителей белорусского картофеля. А пока шанс есть у каждого, присоединяйтесь: хэштег «бульбапервого».