Глава Удмуртии: Александр Григорьевич справедливо заметил – нужны ещё более амбициозные планы

Новости Беларуси. 21 ноября во Дворце Независимости говорили о новых совместных проектах с Россией. Президент встретился с главой Удмуртской Республики. Делегация этого региона с визитом в нашей стране. Ключевая тема – импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От микроэлектроники до электробусов и газомоторных автобусов. Теперь регионам в Россию окно в Европу пробивать не надо. Путь уже проторен. Это Беларусь.

Александр Бречалов, глава Удмуртии (Россия):

Мы находим точки пересечения, и возникают совместные предприятия как на территории Республики Беларусь, так и Удмуртии. Хорошие цифры, хотя Александр Григорьевич справедливо заметил, что радоваться нечему с точки зрения того, что нужны еще более амбициозные планы делать. И сейчас время возможностей. Официальные визиты руководителей российских регионов в Беларусь были всегда. Сейчас постоянны. Даже свой этикет уже выработан. После встречи с Президентом – переговоры в правительстве. Что называется, сегодня возможности отечественной промышленности презентовал профильный вице-премьер.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вопросы машиностроения, притом здесь бы я выделил блок сельхозмашиностроения, то, что уже апробировано, опробовано и широко используется на полях Республики Беларусь. Вы, наверное, слышали уже, что наши сельхозпредприятия отметили свой великий праздник агропромышленника. Это было в воскресенье. Тем более они пришли к празднику с хорошими, положительными результатами – 10 600 000 тонн зерновых и зернобобовых культур, то есть на одного жителя чуть больше миллиона тонн. Это говорит о том, что те технологии и то оборудование, которое производится в Республике Беларусь, дает свой результат. Сейчас время возрождения. Вот и белорусские журналисты поделились с главой Удмуртии своими предложениями.