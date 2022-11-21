Глава Удмуртии: Александр Григорьевич справедливо заметил – нужны ещё более амбициозные планы
Новости Беларуси. 21 ноября во Дворце Независимости говорили о новых совместных проектах с Россией. Президент встретился с главой Удмуртской Республики. Делегация этого региона с визитом в нашей стране. Ключевая тема – импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От микроэлектроники до электробусов и газомоторных автобусов. Теперь регионам в Россию окно в Европу пробивать не надо. Путь уже проторен. Это Беларусь.
Александр Бречалов, глава Удмуртии (Россия):
Мы находим точки пересечения, и возникают совместные предприятия как на территории Республики Беларусь, так и Удмуртии. Хорошие цифры, хотя Александр Григорьевич справедливо заметил, что радоваться нечему с точки зрения того, что нужны еще более амбициозные планы делать. И сейчас время возможностей.
Официальные визиты руководителей российских регионов в Беларусь были всегда. Сейчас постоянны. Даже свой этикет уже выработан. После встречи с Президентом – переговоры в правительстве. Что называется, сегодня возможности отечественной промышленности презентовал профильный вице-премьер.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вопросы машиностроения, притом здесь бы я выделил блок сельхозмашиностроения, то, что уже апробировано, опробовано и широко используется на полях Республики Беларусь. Вы, наверное, слышали уже, что наши сельхозпредприятия отметили свой великий праздник агропромышленника. Это было в воскресенье. Тем более они пришли к празднику с хорошими, положительными результатами – 10 600 000 тонн зерновых и зернобобовых культур, то есть на одного жителя чуть больше миллиона тонн. Это говорит о том, что те технологии и то оборудование, которое производится в Республике Беларусь, дает свой результат.
Сейчас время возрождения. Вот и белорусские журналисты поделились с главой Удмуртии своими предложениями.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Сегодня прочитал, что Москва возрождает «Москвич», может быть, вы возродили бы Иж и, учитывая наши компетенции, друг друга дополнили бы. Создавали бы мотоциклы «Минск» и Иж?
Александр Бречалов:
Запрос огромный, помимо маркетинга, классная история, но я уверен, что и рынок это воспримет, поскольку понятно, что огромное количество не только автопроизводителей, но и компонентов ушли с рынка. К примеру, спасибо большое Skoda, ушли с российского рынка по электродвигателям для низкопольных трамваев. Сарапульский электрогенераторный завод сегодня здесь, в республике. И, по-моему, планируют сборку совместную. Вошел на этот рынок (подробности).