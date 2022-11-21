Лукашенко: «Не деньги главное, сегодня у России валюты – девать некуда»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня и новейшие технологии, биотехнологическая компания, атомная энергетика, космос, ВПК, мы многое делаем, Парк высоких технологий. Вот пять таких мощных направлений, они поднимают нацию на совершенно другой уровень развития. Поэтому мы добавили к тому, что было. Но то не утратили, поэтому мы, в принципе, многое можем. Может, не так быстро, хотя время от нас требует увеличения скорости. Опять же, сошлюсь на переговоры с президентом России. Главное, о чем мы говорим: мы все можем, нам надо немножко времени. Сегодня не деньги главное, сегодня у России валюты – девать некуда. Импорт сократился. Поэтому мы вычленили белорусско-российские проекты, у нас их больше десятка будет на территории Беларуси, очень много в России. Российская Федерация финансирует эти проекты, кредитует. Мы так быстро и по лесозаготовительной технике продвинемся, по всем направлениям. Вы же знаете, автомобилестроение: смылись из России эти импортные компании, поэтому сегодня нам приходится весь комплекс, который есть в Беларуси (автомобилестроительный, станкостроительный) задействовать на то, чтобы решить те острые проблемы, которые стоят перед Беларусью и Россией. Мы их решим.

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