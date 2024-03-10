«На 35-40 % дешевле импортного». Белорусский биоклапан сердца готовы выпустить в производство – в чём плюсы?

О разработке ученых, которая спасает жизни. В Беларуси проходят клинические испытания отечественных биоклапанов сердца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже провели семь операций по их установке. Все пациенты чувствуют себя хорошо, а потому мы можем рассчитывать, что уже скоро такие импланты запустят в массовое производство. По данным Всемирной организации здравоохранения, главной причиной смерти в мире по-прежнему остаются болезни сердца. А проблему клапанной патологии считают одной из самых актуальных. Механические протезы в Беларуси производят давно. Освоили технологию и наладили выпуск еще в начале 90-х. Такие протезы в основном подходят для молодых пациентов. Пациентам пожилого возраста рекомендуют устанавливать биоклапан.

До введений санкций их можно было купить. Но и здесь не все так однозначно. Такой протез стоит недешево, да и пришло время самим освоить технологию. Надежнее, когда все свое, в режиме постоянного доступа. Тем более когда речь идет о жизни и здоровье человека. На это не жалко никаких денег и усилий. Мы побывали на предприятии, где уже готовы поставить на поток производство таких биоклапанов, поговорили с и.о. директора о цене и ценности такой разработки и даже подержали в руках уникальный образец. Почему белорусы взялись за разработку клапана? Ольга Коршун, СТВ:

Поводом для нашего интервью стал вот этот небольшой клапан, который вы сейчас держите в руках. Это действительно уникальная разработка. Это биологический клапан сердца. Почему мы взялись за разработку вот такого рода импланта?

Сергей Сироткин, и.о. директора завода «Электронмаш»:

Биоклапан хорош при протезировании пациентов после 65 лет. Поэтому с 2017 года вместе с ведущими специалистами РНПЦ кардиологии (Островский Юрий Петрович, Чеснов Юрий Михайлович) началась разработка данного изделия. То есть прошли все этапы испытаний, которые показали себя просто великолепно. И в настоящее время в двух в кардиоцентрах – это РНПЦ кардиологии в Минске и в Витебской областной клинической больнице ведутся клинические испытания. На сегодня проведены уже порядка семи операций, клапан зарекомендовал себя великолепно, пациенты после операции чувствуют себя замечательно. «Препараты принимать не надо». В чем преимущество импланта? Ольга Коршун:

Особенность этого клапана в том, что его создали из перикарда животного, то есть из перикарда теленка. Вот почему назрела такая необходимость создать именно биологический клапан, если у нас есть уже отработанная, хорошо зарекомендовавшая себя технология по производству и вживлению механического клапана?

Сергей Сироткин:

При имплантации механического клапана сердца пациенты обязаны уже до конца своих дней принимать кроверазжижающие препараты, такие как варфарин, они тоже имеют определенные побочные эффекты. При имплантации данного типа клапана такие уже препараты принимать не надо, и это тоже положительно сказывается на жизни человека. Будет ли серийное производство и какова конкуренция? Ольга Коршун:

А есть уже планы по выходу на серийное производство вот этих биоклапанов?

Сергей Сироткин:

Конечно, есть. Уже после проведения нескольких операций Юрий Петрович Островский сказал, что РНПЦ кардиологии готова в этом году за свои деньги закупить 30 данных клапанов. Ольга Коршун:

А много ли стран обладают такими технологиями? Сергей Сироткин:

Вы знаете, немного стран. Знаю, что есть производители в Соединенных Штатах Америки, в Российской Федерации, но далеко не каждая страна... Можно пересчитать по пальцам. Не каждый возьмется за разработку такого изделия. Ольга Коршун:

Как вы считаете, почему белорусам по силам взяться, замахнуться, еще и реализовать вот такой масштабный научный проект?

Сергей Сироткин:

Ну, вы знаете, ведь главой государства уже давно была поставлена задача импортозамещения. А покупать данные клапана за рубежом – это не самое дешевое удовольствие. А тем более имея у нас замечательных кардиохирургов, которые способны поставить задачу, способны проконтролировать и помочь все это реализовать, то мы решились за это взяться. Я думаю, что у нас все получится. «Стоимость клапана будет на 35-40 % дешевле импортного» Ольга Коршун:

Скажите, сколько будет стоить такой имплант? Сергей Сироткин:

Стоимость нашего клапана будет на 35-40 % дешевле импортного. Тот же американский от 1 200-1 500 долларов. Ольга Коршун:

Механические клапаны производите давно. Удовлетворяете запросы? Не надо нашим людям простаивать в очереди, чтобы получить вот этот белорусский механический клапан сердца?

Сергей Сироткин:

Нет, мы удовлетворяем потребности Минздрава в полном объеме и всегда соблюдаем сроки подписанных договоров. В прошлом году для нужд учреждения Минздрава мы поставили 1 035 механических клапанов сердца, в этом году планируем 1 220. То есть клиники наши полностью обеспечены и в очереди стоять не надо. «Ни одного импортного материала». Из чего изготавливают и куда продадут разработку? Ольга Коршун:

А что касается локализации и механических клапанов, и вот этого биообразца, сколько там белорусского? Сергей Сироткин:

Могу вам сказать, что ни в механическом клапане, ни в биологическом ни одного импортного материала, за исключением материалов Российской Федерации, мы не используем. Ольга Коршун:

И так было всегда?