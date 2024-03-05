Александр Лукашенко объяснил особое отношение к женщине в белорусском обществе

Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие женского движения олицетворяет и нашу Беларусь. С добротой в глазах и с любовью в сердце, и ответственностью за семью, домашний очаг, в итоге – страну.

Женственность – это и природные данные, и опыт. Сейчас многодетные матери и деловые леди, космонавты и руководители хозяйств. Белорускам доступны любые высоты, но было время, когда испытания нашего народа прошли сквозь женское сердце.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отношение к женщине в нашем обществе особое. Этому есть объяснение – оно из нашей истории. Белорусская женщина наравне с мужчинами разделила тяготы военного периода. Спасала раненных на поле боя, трудилась в тылу, оказывала помощь партизанскому движению, в подпольном движении участвовала. Ей выпала нелегкая доля восстановления страны в послевоенные годы.

Потеряв на фронте мужей, отцов, сыновей, наши бабушки и матери нашли в себе силы возродить страну заново, и надо иметь в виду, что на этом клочке земли, где расположена наша Беларусь, вообще, может, мужиков не осталось – все были уничтожены или на фронте, или в партизанах, или в подполье. И вот эта земля, политая кровью и потом, прежде всего наших, ваших предшественниц-женщин. Когда вновь стал вопрос сохранения государства, вы внешне такие нежные, хрупкие, ранимые оказались тверже металла. И в этом были примером для мужиков.

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