Лукашенко: «Настоящая, наша белорусская женщина, она умеет копить и вовремя потратить»
Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркие слова, поздравления, теплые пожелания и заслуженные награды. Представители разных профессий, регионов, сфер, мамы и ученые, врачи и учителя. Хотелось сказать: и разных возрастов – но белорусские женщины вне возраста. Им всегда 17.
Сегодня Президент был готов остаться с женщинами до утра.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете, уже, наверное миллионы людей прошли через мои руки поздравлениями такими. Это всегда такая нелегкая протокольная обязанность. Но я получил сегодня истинное удовольствие, награждая исключительно женщин.
Глава государства настраивает еще и на беседу. Любые вопросы и предложения. Вопросы разные, самые женские. И про то, как относиться к жизни...
Александр Лукашенко:
Настоящая, наша белорусская женщина, она умеет копить и вовремя потратить. Но я вас могу чем-то удивить. Знаете, можно по-народному сказать, грубовато как-то звучит, но я скажу цивильно. Женщины век короткий. Поэтому надо жить здесь и сейчас, заглядывая в будущее.
И про то, как относиться к материнскому капиталу. И останется ли он вообще в Беларуси.
Александр Лукашенко:
Я прошу трех детишек – третий это мой, обязательно, но если бы два, это уже счастье бы было. К сожалению, как уговорить наших женщин, чтобы они хотя бы двоих рожали? Подробности.
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