Лукашенко: «Настоящая, наша белорусская женщина, она умеет копить и вовремя потратить»

Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркие слова, поздравления, теплые пожелания и заслуженные награды. Представители разных профессий, регионов, сфер, мамы и ученые, врачи и учителя. Хотелось сказать: и разных возрастов – но белорусские женщины вне возраста. Им всегда 17. Сегодня Президент был готов остаться с женщинами до утра.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, уже, наверное миллионы людей прошли через мои руки поздравлениями такими. Это всегда такая нелегкая протокольная обязанность. Но я получил сегодня истинное удовольствие, награждая исключительно женщин. Глава государства настраивает еще и на беседу. Любые вопросы и предложения. Вопросы разные, самые женские. И про то, как относиться к жизни...