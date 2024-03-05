Прямой эфир

Лукашенко: «Настоящая, наша белорусская женщина, она умеет копить и вовремя потратить»

05 марта 2024 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Настоящая, наша белорусская женщина, она умеет копить и вовремя потратить»-1

Яркие слова, поздравления, теплые пожелания и заслуженные награды. Представители разных профессий, регионов, сфер, мамы и ученые, врачи и учителя. Хотелось сказать: и разных возрастов – но белорусские женщины вне возраста. Им всегда 17.

Сегодня Президент был готов остаться с женщинами до утра.

Лукашенко: «Настоящая, наша белорусская женщина, она умеет копить и вовремя потратить»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете, уже, наверное миллионы людей прошли через мои руки поздравлениями такими. Это всегда такая нелегкая протокольная обязанность. Но я получил сегодня истинное удовольствие, награждая исключительно женщин.

Глава государства настраивает еще и на беседу. Любые вопросы и предложения. Вопросы разные, самые женские. И про то, как относиться к жизни...

Лукашенко: «Настоящая, наша белорусская женщина, она умеет копить и вовремя потратить»-7

Александр Лукашенко:
Настоящая, наша белорусская женщина, она умеет копить и вовремя потратить. Но я вас могу чем-то удивить. Знаете, можно по-народному сказать, грубовато как-то звучит, но я скажу цивильно. Женщины век короткий. Поэтому надо жить здесь и сейчас, заглядывая в будущее.

Лукашенко: «Настоящая, наша белорусская женщина, она умеет копить и вовремя потратить»-10

И про то, как относиться к материнскому капиталу. И останется ли он вообще в Беларуси.

Александр Лукашенко:
Я прошу трех детишек – третий это мой, обязательно, но если бы два, это уже счастье бы было. К сожалению, как уговорить наших женщин, чтобы они хотя бы двоих рожали? Подробности.

Читайте также:

Лукашенко: природа ничего более совершенного не создала, чем женщины – это мое твердое убеждение

Лукашенко: «Нет тех высот, которых не достигли бы белоруски»

Наталья Кочанова: белорусская женщина самая лучшая – преданная своей стране и любящая ее

# Женщины Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко согласился приготовить драники в финале реалити-шоу СТВ «Есть девчонка одна»
05 марта 2024 17:03

Лукашенко согласился приготовить драники в финале реалити-шоу СТВ «Есть девчонка одна»

Лукашенко – женщинам: рожайте, растите, берегите наших детей, а мир и достаток мы обязаны обеспечить
05 марта 2024 16:46

Лукашенко – женщинам: рожайте, растите, берегите наших детей, а мир и достаток мы обязаны обеспечить

Александр Лукашенко объяснил особое отношение к женщине в белорусском обществе
05 марта 2024 16:39

Александр Лукашенко объяснил особое отношение к женщине в белорусском обществе