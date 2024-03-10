«Пока мы рожаем детей – нация живёт!» Председатель БСЖ про Лукашенко, аборты и чайлдфри

Чего же хочет современная женщина – этот философский вопрос адресуем председателю Белорусского союза женщин. А еще поговорим о встрече с Президентом и обсудим последние мировые новости. Франция впервые в истории закрепила право женщин на аборт в Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Шпилевская присоединяется к нашему эфиру. Итоги встречи БСЖ с Президентом – впечатления участниц союза

Ольга Коршун, СТВ:

Ольга Александровна, здравствуйте. Поздравляю вас с прошедшим 8 Марта. И хочется начать со встречи актива Белорусского союза женщин с Президентом. В начале разговора вы сказали, что как медиа ни старались, но не смогут передать ту атмосферу, которая царила в зале. С вами сложно не согласиться, но тем не менее поделитесь впечатлениями. Что говорили по итогам этой встречи ваши соратницы?

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Для нас это была очень долгожданная встреча. Я очень благодарна главе государства за то, что он согласился с нами встретиться, особенно накануне такого праздника. Конечно, очень важно и награду получить из рук Президента, но еще важнее услышать Президента. А для женщин это было потрясающе важно. У нас в памяти еще жива «Минск-Арена» 2020 года, когда собралось 15 тысяч, когда не планировался визит главы государства на «Минск-Арену», но он пришел к нам. И женщины об этом помнят, женщины очень благодарны. Вот, наверное, такая же эмоциональная подпитка нужна была и сейчас. И поэтому, конечно, женщины встречали очень открыто, очень тепло главу государства. Конечно, всем хотелось услышать его каждое слово, которое он произносил. И, конечно, то доверие, которое Президент оказывает белорусской женщине... Мы, женщины, так устроены. Если нам доверяют, мы хотим ответить не просто взаимностью, а хотим абсолютно оправдать это доверие. Поэтому, конечно, женщины именно с таким настроением и выходили после самой встречи. Она была очень искренняя. Вот это, наверное, самое главное: когда ничего не мешало этой искренности и теплоте.

Тенденция к абортам – коснется ли влияние Запада белорусок? Ольга Коршун:

Я когда наблюдала за встречей, казалось, что это была легкая приятная встреча, легкий приятный разговор. Но на самом деле темы поднимались глобальные. Та же поддержка многодетных семей. Для Беларуси, как и для Европы, демографическая проблема – это, наверное, проблема номер один. И в то же время на неделе к нам пришла такая новость, что во Франции закрепили в Конституции право женщин на аборт. Как считаете, такая тенденция может прийти и в нашу страну, коснуться наших женщин?

Ольга Шпилевская:

Я уверена, что нет. По крайней мере, Белорусскому союзу женщин есть с чем бороться в таком случае. Потому что то, что касается демографической ситуации, действительно очень много денег вкладывается в то, чтобы поддержать материнство, поддержать детство, многодетные семьи. И очень хочется, а каждая копейка дается сегодня непросто, чтобы это имело и свой результат. Потому что пока мы рожаем детей, пока мы восполняем свою нацию, нация живет. Поэтому, действительно, несмотря на то, что разговор был легкий, задачи глава государства поставил конкретные перед Белорусским союзом женщин. И, конечно, они касаются и женщин, я имею в виду материнства, и детей. Того, чтобы там тот же семейный капитал, который будет продолжен (Президент об этом сказал), чтобы эти деньги доходили до конкретного ребенка. Это тоже наша задача, и мы должны сделать все возможное, чтобы это было именно так. «Для них семья – это дети». Как женщины Беларуси относятся к движению Child Free? Ольга Коршун:

То, что право на аборт закрепили, подкрепляет философию «мое тело – мое дело», которая распространена на Западе. Но там есть и другие тенденции и явления, которые пропагандируют отказ от семейных ценностей, отказ от рождения детей, то же движение Child Free или пропаганда ЛГБТ. Мы уже не раз рассказывали в нашей программе о том, как в западных странах буквально с пеленок прививают вот эти ценности. В прошлом году в Берлине даже ЛГБТ-детский сад открыли, где все посвящено этой тематике. Не говоря уже о том, что на Западе зародилось это движение Child Free. Вы общаетесь с нашими женщинами много, часто. Насколько такие настроения для них актуальны?

Ольга Шпилевская:

Вот точно неактуально. Даже для молодых белорусок, которые вроде как и где-то попали под это воспитание западными ценностями, очень хорошо, что это не вошло так, не укоренилось в нашей жизни. Потому что даже встречаясь с молодыми нашими девушками, ты понимаешь, что для них все-таки семья – это дети, продолжение рода. Пускай кто-то откладывает свои первые роды или свою первую беременность, но они не отрицают того, что в семье должны быть детки. И это, на самом деле, очень важно. И вот буквально на днях я была на выставке. Эта выставка была организована к 8 Марта. Детские работы. Задача была нарисовать женщину, маму. Какой видят дети белорусскую женщину. Вы знаете, я искренне порадовалась, когда я увидела, что наши дети вне зависимости от возраста видят маму в семье, видят маму с детками, видят маму в роддоме с ребеночком на руках, которую они встречают. Такие работы светлые, они традиционные, с традиционными ценностями. И это говорит о том, что мы правильные ценности закладываем у наших детей. «Мы должны уметь и обороняться, уметь и брать в руки оружие»

Ольга Коршун:

На встрече с Президентом, что показательно, не прозвучало ни одного вопроса в плоскости войны и мира. Это значит, что наши женщины спокойны за стабильность. Наша безопасность в хороших руках, но, с другой стороны, мы же тоже понимаем, что ситуация на планете, да и вокруг нашей страны, далека от идеальной, от спокойствия и стабильности. Вот буквально несколько примеров из недавнего. Литва закрыла еще два КПП с нами, очереди на этой неделе на границе только усугубились. Военные учения проводятся на постоянной основе. И на этой неделе пришла новость, что Литва проведет крупнейшее учение с участием 2,5 тысячи резервистов. А Латвия собирается в ближайшие пять лет укрепить границу с Беларусью и Россией, и на это будет потрачено 303 миллиона евро. И по информации местных латвийских СМИ, эти деньги пойдут на возведение оборонительных позиций, различных заграждений, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин. Ольга Александровна, учитывая всю эту ситуацию, женщины и армия – это сегодня совместимое понятие? И готовы ли белоруски, конечно, мы все видим, что на государственном уровне делается по максимуму, чтобы никаких «если» не наступало, но если придется, встать в ружье вместе с мужчинами? Ольга Шпилевская:

Конечно, я вам скажу так. Не дай бог, чтобы что-то подобное вообще пришло на нашу землю, и не дай бог, чтобы так случилось. Но когда я смотрю на наши военно-патриотические клубы и смотрю на то, сколько там девчонок в военно-патриотических клубах… И даже была на одной программе, девочка мне сказала: вот как мне убедить моих родителей, они хотят, чтобы я была врачом, а я хочу быть военной.

Ольга Коршун:

Военным врачом? Ольга Шпилевская:

Да, я ей так и ответила, военным врачом. Безусловно, мы должны все уметь и должны быть ко всему готовы. Безусловно, мы должны пройти и какую-то специальную медицинскую подготовку для того, чтобы понимать, в случае чего, как правильно действовать. Мы должны уметь и обороняться, уметь и брать в руки оружие, если так придется. Но не дай бог, чтобы так случилось. Я все-таки очень хочу в это верить, хотя очень четко осознаю все угрозы, которые приходят к нам извне, в то, что ни мы, ни наши мужчины все-таки не будут участниками боевых сражений. Как БСЖ помогает людям с инвалидностью? Ольга Коршун:

Но вернемся в мирную жизнь. Слава богу, мы ее сохранили. Я знаю, что Белорусский союз женщин прилагает еще много усилий, чтобы в нашем обществе нашлось место в том числе и людям с ограниченными физическими возможностями. Расскажите, какие усилия, какую работу в этом направлении сегодня ведет БСЖ? Ольга Шпилевская:

Для нас это, безусловно, тоже важно. Хотя я скажу, что те программы, которые работают для людей с ограниченными возможностями, их множество, и мы делаем все возможное для того, чтобы эти люди были приняты в нашем обществе. Знаю, что у телеканала СТВ есть планы немножко и в этом плане поработать.