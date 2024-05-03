Лукашенко о внезапной проверке боеготовности: у меня одна настороженность – чтобы это было честно

Новости Беларуси. В центре внимания на высшем уровне противовоздушная оборона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси дал высокую оценку ходу внезапной проверки боеготовности ВВС и войск ПВО. Подчеркнув: она имеет право на жизнь только в том случае, если была проведена действительно объективно и не ради создания впечатления. Александр Лукашенко предупредил о недопустимости искажения реальности. Это вопрос безопасности Беларуси. «Чтобы показухи не было, по-настоящему!» – Лукашенко приехал в Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

Этим утром Главнокомандующий следил за происходящим на Центральном командном пункте. Год назад Президент мониторил ситуацию здесь же, спустя время вокруг Беларуси стало еще неспокойнее. Современные конфликты показывают: без надежной системы ПВО безопасность страны обеспечить практически невозможно. Поэтому Главнокомандующий лично уделяет повышенное внимание этой сфере. Сегодня внезапная проверка длилась более часа, несмотря на то, что главе государства предлагали ограничиться основными моментами. Президент посчитал необходимым вникнуть во все нюансы от и до, чтобы по итогам дать оценку работе системы противовоздушной обороны и ее реакции на угрозы. Так, в рамках проверки в небо поднялись так называемые «воздушные цели». Нашим военным предстояло их обнаружить и обезвредить. По предварительным оценкам, это удалось сделать успешно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будут результаты объективного контроля – тогда мы окончательно подведем итоги в Министерстве обороны. Поэтому у меня одна только настороженность – чтобы это было честно. Внезапная проверка – значит, знают те, кому надо. А остальные работают, как в военное время. Если это так, то молодцы. Это неплохо. Подробности. Сегодня на территории сопредельных с нами стран проходит шесть учений по линии НАТО. В рамках тренировки «Защитник Европы» огромное количество техники и личного состава передвигается по территории европейских стран, речь не только про наземную, но и авиационную. Именно поэтому большое внимание сейчас противовоздушной обороне.