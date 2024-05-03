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Игорь Петришенко: исторические уроки должны служить ныне живущим поколениям

03 мая 2024 16:56
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Новости Беларуси. Начало мая ознаменовано самым дорогим и трогательным праздником – Днем Победы. В честь этого по всей стране проходят памятные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К подножию мемориалов и самых скромных памятников люди возлагают цветы и склоняют головы. Беларусь помнит!

Исторические уроки должны служить ныне живущим поколениям. С такими словами обратился заместитель премьер-министра Игорь Петришенко к участникам церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Масюковщина».

Игорь Петришенко: исторические уроки должны служить ныне живущим поколениям-1

Это особенное место для белорусов. Здесь увековечена память военнопленных и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны в одном из крупнейших на оккупированной территории бывшего Советского Союза концентрационном лагере смерти Шталаг-352. В нем фашисты применяли особо жестокую систему пыток. Через них прошли взятые в плен солдаты и офицеры. Погибли более 80 тысяч человек. Имена только 14 тысяч из них сейчас установлены доподлинно.

В воскрешении имен героев принимают участие юные поисковики. Среди них учащиеся правовых классов и военно-патриотических клубов.

Игорь Петришенко: исторические уроки должны служить ныне живущим поколениям-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Ребята, которые здесь сегодня собрались, на постоянной основе взяли искреннее и духовное шефство над этим мемориальным комплексом, они смотрят, убирают. Я думаю, это все те погибшие видят сверху и действительно оценивают этот большой и очень благородный поступок. Нам это важно с точки зрения патриотического и гражданского воспитания.

Игорь Петришенко: исторические уроки должны служить ныне живущим поколениям-7

Правнуки поколения победителей по крупицам вносят свой вклад в сохранение исторической памяти. Сберечь от тлена забвения священные для нашей страны места – составляющая генного кода современников.

Игорь Петришенко: исторические уроки должны служить ныне живущим поколениям-10

Климентий Латыголец, учащийся поискового отряда «Память»:
Мы принимаем участие в различных мероприятиях, это благоустройство самого Шталага, уборка. Также мы недавно, 25 апреля, присутствовали на перезахоронении останков погибших в этом лагере.

Игорь Петришенко: исторические уроки должны служить ныне живущим поколениям-13

Дарья Маскальчук, учащаяся поискового отряда «Память»:
В нашем музее хранятся медальоны, которые были найдены на территории этого концлагеря. Один из медальонов принадлежал Шамраю Андрею Андреевичу, который родился в Днепропетровской области в Украине. На службу был призван в 1940 году и уже в 1941 году потерял связь с семьей. Мы присутствовали на раскопках и перезахоронении останков погибших на мемориале «Масюковщина».

Чтить память и прославлять подвиг поколения победителей – долг каждого, кто сегодня имеет возможность жить и созидать. Вряд ли можно остаться равнодушным к обращению тех, чьи имена застыли в граните в мемориальном комплексе «Масюковщина»: «Сучаснікі і патомкі. Схіліце галовы. Тут спяць вечным сном тыя, хто не стаў на калені перад ворагам».

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Петришенко

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