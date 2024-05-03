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Льняное техническое масло начнут производить на заводе в Дубровно

03 мая 2024 16:56
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Новости Беларуси. Инвестиции – опорная точка развития регионов. В Беларуси продолжают делать акцент на создании новых производств по переработке местного сырья, выпуску импортозамещающей продукции и востребованных на внутреннем и внешнем рынках товаров. Только в Витебской области объем вложений в модернизацию предприятий в 2024 году составит более 230 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках программы «Один район – один проект» по поручению Президента на Дубровенском льнозаводе освоили выпуск котонизированного волокна, что позволило значительно расширить ассортимент продукции и создать дополнительные рабочие места. Вторым этапом масштабного проекта станет производство льняного технического масла.

Подробности в репортаже Александры Ходюковой.

Льняное техническое масло начнут производить на заводе в Дубровно-1

Нажимаем «Старт».

Так начинается углубленная переработка льна на заводе в Дубровно. Новое для Беларуси производство котонизированного волокна появилось в Витебской области благодаря реализации инициативы «Один район – один проект». Начальник цеха Андрей Медведев объясняет: прежде чем сырье приобретет прядильные свойства хлопка, оно должно пройти несколько этапов обработки, в том числе выравнивание, утончение и прессовку. За сутки с конвейера сходит около 5 тонн готовой продукции.

Льняное техническое масло начнут производить на заводе в Дубровно-4

Андрей Медведев, начальник неосновного производства Дубровенского льнозавода:
Впервые на нашем заводе и в республике появилось такое оборудование по выработке котонизированного волокна. Оно по сравнению с европейскими брендами более экономичное, менее энергонасыщенное, металлоемкое. Позволяет нам перерабатывать короткое волокно именно своего производства, производить котонизированное волокно.

В цехе углубленной переработки сырья установлено несколько десятков современных машин. Оборудование для двух производственных линий закупали в Китае. Реализация первого этапа инвестиционного проекта позволила предприятию выпускать высококачественную продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также значительно увеличить объемы производства. Полученное котонизированное волокно с успехом отгружается на экспорт и приносит заводу около 50 % всей выручки.

Льняное техническое масло начнут производить на заводе в Дубровно-7

Вторым этапом масштабного проекта станет производство льняного технического масла, востребованного в нефтехимической промышленности. До 90 % нового вида продукции намерены поставлять на экспорт, а побочный продукт, льняной жмых, будут реализовывать сельхозорганизациям на корм животным. Совсем скоро льнопереработчики приступят к установке и монтажу оборудования. Запустить цех планируют осенью.

Подробности смотрите в видео

# Предприятия Беларуси # общество # Александра Ходюкова

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