Гитлеровцы назвали лётчиц «ночными ведьмами». История Героя СССР Ольги Санфировой

Их именами названы улицы. Речь о защитниках, которые своими подвигами навсегда внесли себя в книгу народной памяти. Среди них немало отважных женщин, таких как Ольга Санфирова из легендарного полка бомбардировщиц, который фашисты называли «ночные ведьмы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Немногие знают, что одна из храбрых летчиц-героев Советского Союза похоронена в Гродно в братской могиле в парке имени Жилибера. В городе есть и одноименная улица. Галина Буро побывала на ней специально для нашей рубрики «Чтобы помнили».

Галина Буро, корреспондент:

Мирную жизнь в этом уютном уголке Гродно сегодня не нарушает гул боевых самолетов и звук канонады, но в годы Великой Отечественной войны в том числе и в белорусском небе совершали подвиги и наводили ужас на фашистов легендарные «ночные ведьмы». Эта хоть и небольшая улица, неподалеку от центра, носит имя великой женщины – Ольги Санфировой. Она была командиром единственного в мире женского подразделения бомбардировщиков. Летчица стала Героем Советского Союза. Посмертно. Точка отсчета на взлетной полосе ее жизненного пути находится в Поволжье. В 1917 году в Самаре в татарской семье на свет появилась девочка Оля, которая с детства грезила небом. После окончания 7 классов вместе с семьей она переехала в Узбекистан, но спустя несколько лет, будучи уже юной девушкой, Ольга Санфирова самостоятельно отправилась поступать в аэроклуб в город Коломна Московской области. Мечта летать придавала сил совмещать учебу и работу на заводе. И вот сквозь тернии в небо: красный диплом – и она уже за штурвалом самолета в звании летчик.

Работала в Управлении санитарной авиации в Москве, окончила Батайскую авиашколу, была пилотом Московского отряда специального назначения, а затем летчиком-инструктором в 78-й учебной авиаэскадрилье Западно-Сибирского управления гражданской авиации. Но вдруг мирный полет нарушает война. Ольга просится на фронт. Летчицу не берут, мол, не женское дело. Узнав о формировании Мариной Расковой женского авиационного полка ночных бомбардировщиц, Ольга пишет в Москву письмо с просьбой принять ее. Ответ поступает незамедлительно: ждем. Так началась стажировка, а затем и боевые вылеты. Ольгу ставили другим в пример как отличного летчика: она не терялась в ситуациях, не торопилась, задания отрабатывала тщательно. Благодаря этим качествам ее назначили заместителем командира эскадрильи. Боевые подруги звали ее на татарский манер Ляйлей, или по-нашему Лелей. Именно они заступились за Ольгу, когда ее как начальницу военный трибунал признал виновной в крушении во время ночных тренировок двух самолетов, погибли четыре летчицы. Ольге Санфировой разрешили вернуться в полк и в боях доказать преданность. И она это сделала сполна. Вместе с напарницей-штурманом их экипаж стал одним из лучших. Ольга доросла до командира эскадрильи. Дальше были тяжелые бои, по несколько вылетов за ночь, каждый из которых мог стать последним. С наступлением темноты и до рассвета летчицы на своих самолетах «У-2» непрерывно сбрасывали бомбы на врага. Во время пикирования двигатель отключали, и фашисты слышали лишь негромкий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы. Это наводило ужас на гитлеровцев, которые и назвали летчиц «ночными ведьмами».