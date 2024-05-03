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Лукьянович поделился подробностями проверки на Центральном командном пункте ВВС и ПВО

03 мая 2024 13:32
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Александр Лукашенко сегодня, 3 мая, посетил Центральный командный пункт Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важнейшее требование Главнокомандующего: все должно быть как есть, без лишней показухи. Это вопрос нашей безопасности.

«Чтобы показухи не было, по-настоящему!» – Лукашенко приехал в Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

Лукьянович поделился подробностями проверки на Центральном командном пункте ВВС и ПВО-1

Понятное дело, что большая часть сказанного и показанного осталась за кадром. Некоторыми подробностями разговора с журналистами поделился командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны.

Лукьянович поделился подробностями проверки на Центральном командном пункте ВВС и ПВО-4

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Особенность данной проверки был значительно увеличен состав дежурных сил. То есть выведены дополнительные силы и средства, начиная с радиотехнических войск (это подвижные группы), и также назначены дополнительные экипажи авиации как самолетов, так и вертолетов. Дополнительно назначены еще подразделения зенитно-ракетных войск, также особенностью являлось то, что была создана сложная воздушная обстановка, дополнительно назначены контрольные цели, воздушные цели. Не только Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, это были экипажи МЧС, органов пограничной службы и ДОСААФ. Все цели обнаружены радиотехническими войсками, уничтожены зенитно-ракетными войсками на дальних границах. Авиация работала также очень хорошо: уничтожила поставленные цели, также были отработаны практические элементы принуждения к посадке на аэродромах контрольных целей.

Лукашенко о работе ВВС и ПВО: ни одна цель мимо вас не прошла – вся Беларусь вами контролируется. Подробности.

Лукьянович поделился подробностями проверки на Центральном командном пункте ВВС и ПВО-7

Основа обороны любого государства – прежде всего это ПВО. Потому со стороны Президента к направлению пристальное внимание. Напомним, год назад Александр Лукашенко посещал данный Центральный командный пункт. Тогда Главнокомандующему доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Андрей Лукьянович

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