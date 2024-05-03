Лукьянович поделился подробностями проверки на Центральном командном пункте ВВС и ПВО

Александр Лукашенко сегодня, 3 мая, посетил Центральный командный пункт Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важнейшее требование Главнокомандующего: все должно быть как есть, без лишней показухи. Это вопрос нашей безопасности.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Особенность данной проверки – был значительно увеличен состав дежурных сил. То есть выведены дополнительные силы и средства, начиная с радиотехнических войск (это подвижные группы), и также назначены дополнительные экипажи авиации как самолетов, так и вертолетов. Дополнительно назначены еще подразделения зенитно-ракетных войск, также особенностью являлось то, что была создана сложная воздушная обстановка, дополнительно назначены контрольные цели, воздушные цели. Не только Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, это были экипажи МЧС, органов пограничной службы и ДОСААФ. Все цели обнаружены радиотехническими войсками, уничтожены зенитно-ракетными войсками на дальних границах. Авиация работала также очень хорошо: уничтожила поставленные цели, также были отработаны практические элементы принуждения к посадке на аэродромах контрольных целей.