Лукашенко о работе ВВС и ПВО: ни одна цель мимо вас не прошла – вся Беларусь вами контролируется

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый вопрос, который меня волновал, – чтобы это все было объективно и честно. Как военный человек вам могу сказать, что если вы проверку организовали честно, как это положено, – это достойно. Я не служил в ВВС, ПВО. Но я вижу, как осуществлялась эта проверка, замысел ее. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились. Это здорово. Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, это видно в режиме реального времени, вами контролируется. А коль контролируется, вы обнаружили вовремя все цели. Вы с ними справились. Где надо – поразили, где надо – принудили к посадке и тому подобное. Вы видите все, что делается на сопределе [на сопредельной стороне. – прим. ред.], разведка работает хорошо, информация передается. Молодцы! Одно только: если это все неожиданно, внезапно и честно. Если так, то да. Это не просто впечатляет, а это прилично.

Лукьянович поделился подробностями проверки на Центральном командном пункте ВВС и ПВО.