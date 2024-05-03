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Лукашенко о работе ВВС и ПВО: ни одна цель мимо вас не прошла – вся Беларусь вами контролируется

03 мая 2024 13:23
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«Справились со всеми целями!» – Президент дал положительную оценку предварительным результатам проверки дежурных сил ВВС и войск ПВО. Александр Лукашенко сегодня, 3 мая, посетил Центральный командный пункт Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важнейшее требование Главнокомандующего: все должно быть как есть, без лишней показухи. Это вопрос нашей безопасности.

«Чтобы показухи не было, по-настоящему!» – Лукашенко приехал в Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

Лукашенко о работе ВВС и ПВО: ни одна цель мимо вас не прошла – вся Беларусь вами контролируется-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первый вопрос, который меня волновал, – чтобы это все было объективно и честно. Как военный человек вам могу сказать, что если вы проверку организовали честно, как это положено, – это достойно. Я не служил в ВВС, ПВО. Но я вижу, как осуществлялась эта проверка, замысел ее. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились. Это здорово. Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, это видно в режиме реального времени, вами контролируется. А коль контролируется, вы обнаружили вовремя все цели. Вы с ними справились. Где надо – поразили, где надо – принудили к посадке и тому подобное. Вы видите все, что делается на сопределе [на сопредельной стороне. – прим. ред.], разведка работает хорошо, информация передается. Молодцы! Одно только: если это все неожиданно, внезапно и честно. Если так, то да. Это не просто впечатляет, а это прилично.

Лукьянович поделился подробностями проверки на Центральном командном пункте ВВС и ПВО.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко

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