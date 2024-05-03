«Чтобы показухи не было, по-настоящему!» – Лукашенко приехал в Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО

Александр Лукашенко сегодня, 3 мая, приехал в Центральный командный пункт военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Здесь главе государства доложили о текущей обстановке и ходе проверки дежурных сил ВВС и войск ПВО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важнейшее требование Главнокомандующего: все должно быть как есть, без лишней показухи. Это вопрос нашей безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Значит, проверяем мы тебя?

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси: Так точно! – Я так понимаю, ты заранее сказал, откуда и какие цели будут лететь, да? – Никак нет! – Нет? – Знали, что проверка, а откуда и состав сил и средств, привлекаемых… – Чтобы показухи не было, по-настоящему!

В рамках внезапной проверки боеготовности по заранее подготовленному плану в небо поднялись так называемые воздушные цели для радиотехнических войск. Обнаружив противника, ВВС и ПВО решают, как в конкретной ситуации действовать дальше. И самое главное – оперативно. Для этих целей есть современные радиолокационные станции, которые обеспечивают сплошное радиолокационное поле на нашей территории.

Напомним, год назад Александр Лукашенко посещал данный Центральный командный пункт. Тогда Президенту доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.