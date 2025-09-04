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Масштабная реновация животноводческого сектора начата в Могилёвской области

04 сентября 2025 07:18
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Масштабная реновация животноводческого сектора начата в Могилевской области. Ставку сделали на строительство крупных автоматизированных комплексов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная реновация животноводческого сектора начата в Могилёвской области-2

Первый такой объект уже работает в Кричевском районе. Здесь полностью новые стандарты, главные принципы – строгая технологическая дисциплина и биобезопасность. Толчком к изменениям стала неутешительная статистика: почти половина животноводческих объектов в регионе считается низкорентабельными. Решение – не ремонт, а полное обновление. 

Масштабная реновация животноводческого сектора начата в Могилёвской области-4

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Без эффективной инвестиционной программы привести в порядок эти животноводческие объекты невозможно. В Могилевской области их 401, примерно 280 молочно-товарных комплексов, остальные – в режиме малоэффективных ферм, будем говорить об этом прямо. И в турнирной таблице области эти порядка 140 объектов в следующей пятилетке мы должны привести в порядок. Чтобы это было системно и экономически эффективно, мы должны строить соответствующие площадки.

План на 2025 год уже утвержден: до декабря в области начнет работу восемь новых молочных комплексов, которые зададут тон всей отрасли.

# Дмитрий Крутой # Сельское хозяйство

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