Лукашенко о Василевской: ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой

Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историческим событием, открывшим путь для исследования космического пространства, стал первый полет человека в космос. 63 года назад на отважный шаг решился Юрий Гагарин. И несмотря на то, что продолжительность его полета была 1 час 48 минут, эти минуты перевернули весь мир, все представления о невозможном. Невозможным в свое время казался и полет женщины в космос. Ссылаясь, видимо, на хрупкость дам. Но в 1963 году осваивать космические просторы в одиночку отправилась Валентина Терешкова.

Марина Василевская на лавры советской космонавтики не претендует, хотя так и хочется провести параллель – этот полет позволил Беларуси стать на ступеньку выше в своем космическом эволюционном развитии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ее полет – это новый уровень участия в космических программах суверенной Беларуси и новый уровень союзных, очень добрых, братских отношений Беларуси и России, наших народов. Символом братских уз наших народов стали государственные флаги, развернутые на высоте более 400 километров от нашей планеты. Подробности.