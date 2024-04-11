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Лукашенко о Василевской: ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой

11 апреля 2024 17:02
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Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о Василевской: ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой-1

Историческим событием, открывшим путь для исследования космического пространства, стал первый полет человека в космос. 63 года назад на отважный шаг решился Юрий Гагарин. И несмотря на то, что продолжительность его полета была 1 час 48 минут, эти минуты перевернули весь мир, все представления о невозможном. Невозможным в свое время казался и полет женщины в космос. Ссылаясь, видимо, на хрупкость дам. Но в 1963 году осваивать космические просторы в одиночку отправилась Валентина Терешкова.

Лукашенко о Василевской: ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой-4

Марина Василевская на лавры советской космонавтики не претендует, хотя так и хочется провести параллель – этот полет позволил Беларуси стать на ступеньку выше в своем космическом эволюционном развитии.

Лукашенко о Василевской: ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ее полет – это новый уровень участия в космических программах суверенной Беларуси и новый уровень союзных, очень добрых, братских отношений Беларуси и России, наших народов. Символом братских уз наших народов стали государственные флаги, развернутые на высоте более 400 километров от нашей планеты. Подробности.

Лукашенко о Василевской: ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой-10

За пред- и послеполетными успехами нашей космонавтки Александр Лукашенко, конечно, следил, по-отечески переживая за Марину. В декабре 2022-го Президент посещал Звездный городок. Тогда Василевская была одной из кандидаток для полета на МКС. Накануне старта Президент общался с ней по видеосвязи. Марина, естественно, переживая, говорила о том, что не будет спать и отдыхать, но выполнит все поставленные задачи. Ну а в те дни, когда по курсу сначала был космос, затем Земля, не спать уже пришлось Президенту.

Лукашенко о Василевской: ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой-13

Александр Лукашенко:
Сегодня ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой, переживали вместе с тобой, твоими родителями. Момент внезапной славы – это новый груз ответственности, очень тяжелый груз ответственности, который тебе уже придется нести всю жизнь.

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# Белорусские космонавты # общество # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Марина Василевская

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