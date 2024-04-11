Будем видеть спичечный коробок – Лукашенко анонсировал запуск самого передового спутника

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам это надо. Мы – космическая страна. Если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами никто бы не разговаривал. Мы умеем делать для космоса очень много. В ближайшие годы забросим самый передовой в мире спутник (вместе с россиянами) в космос. Мы его делаем. То есть мы будем видеть на Земле с этой высоты спичечный коробок. Можем различить любую картинку на нем. Это высокие технологии, высочайшие. А полет Марины, нашего Олега, вы понимаете, это не просто имидж, это величайшая победа нашей страны. Народ наш это заслужил. И в этом направлении мы будем делать все и еще немало сделаем вместе с нашими девчонками.