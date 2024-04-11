Будем видеть спичечный коробок – Лукашенко анонсировал запуск самого передового спутника
Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства вручил высокие награды участникам и организаторам полета. Ордена Почета удостоен председатель Президиума Академии наук Беларуси – Владимир Гусаков. Медали «За трудовые заслуги» – генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.
Космонавту Анастасии Ленковой и заместителю начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Ивану Буче вручили специальные листы об объявлении благодарности Президента. Также Александр Лукашенко передал благодарственные письма родителям Марины Василевской и Анастасии Ленковой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам это надо. Мы – космическая страна. Если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами никто бы не разговаривал. Мы умеем делать для космоса очень много. В ближайшие годы забросим самый передовой в мире спутник (вместе с россиянами) в космос. Мы его делаем. То есть мы будем видеть на Земле с этой высоты спичечный коробок. Можем различить любую картинку на нем. Это высокие технологии, высочайшие. А полет Марины, нашего Олега, вы понимаете, это не просто имидж, это величайшая победа нашей страны. Народ наш это заслужил. И в этом направлении мы будем делать все и еще немало сделаем вместе с нашими девчонками.
Полет Марины Василевской на МКС стал возможным благодаря совместным усилиям Беларуси и России. Президент удостоил наград представителей российской космической сферы. В списке генеральный директор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации Сергей Крикалев, начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов и наш земляк Герой России Олег Новицкий.
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