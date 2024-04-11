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«Горжусь, что родилась в Беларуси». Василевская не сдержала слёз на церемонии награждения

11 апреля 2024 13:41
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Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония чествования белорусских космонавтов прошла во Дворце Независимости.

«Горжусь, что родилась в Беларуси». Василевская не сдержала слёз на церемонии награждения-1

За исключительные заслуги перед государством и обществом Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси. Однако это только начало ее миссии и белорусского пути в космос в целом.

«Горжусь, что родилась в Беларуси». Василевская не сдержала слёз на церемонии награждения-4

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Я благодарю за особый вклад в данный проект вас, уважаемый Александр Григорьевич, за поддержку, опору, заботу, за то, что вы позволили реализоваться этому проекту. Чтобы наш белорусский космонавт полетел в космос. Действительно горжусь, что родилась в Беларуси. Я немного растрогалась, потому что все, что я делаю, от души. Когда, находясь в космосе, я увидела нашу Землю, она потрясающая. Хочется пожелать всем людям быть добрее, относиться друг к другу, к своей стране, ко всем людям с добром.

# Белорусские космонавты # общество # Александр Лукашенко # Марина Василевская

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