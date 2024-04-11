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Лукашенко: «Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями»

11 апреля 2024 16:55
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С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Лукашенко: «Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями»-1

Лукашенко: «Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями»-3

Рукопожатия Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в этот весенний день на первых полосах мировых газет. Особенно после не столь теплого приема в китайской столице немецкого канцлера. Как говорится, почувствуйте разницу! Но какое это имеет отношение к производству машин под Жодино? Если разобраться, самое непосредственное. Дружба Минска и Пекина всепогодна. А потому проектам такого масштаба – зеленый свет!

Лукашенко: «Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями, самим нам бы долго пришлось идти. Это надо что-то создать, потом догнать, перегнать, и чтобы на наши автомобили были очереди, чтобы люди в очередях стояли и желали купить автомобиль, как у нас сейчас. Нам надо были бы десятилетия, и вряд ли мы бы сделали, потому что мир в строительстве автомобилей ушел далеко. Помогли наши друзья. Поэтому что дальше? Дальше  только вперед!

Лукашенко: «Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями»-9

Как именно двигаться вперед, нам тоже подсказывает Китай. Электромобили – мировой тренд, который, бесспорно, задает Поднебесная. 6 из 10 крупнейших производителей таких машин находятся здесь. Выпуск собственных экологичных авто – большая белорусская перспектива. 

Лукашенко: «Если электромобиль – будущее, давайте этим будущим заниматься сейчас» – подробности.

Лукашенко: «Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями»-12

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Практически все мировые производители легковых автомобилей занимаются в этом направлении. Мы видим, что абсолютным лидером сегодня является КНР, которая выпускает более 50 % легковых автомобилей в этой версии. Хотя здесь тоже есть разные подходы и разные точки зрения. Кто-то говорит, что преимущество должно быть отдано электротранспорту, кто-то говорит – гибридный вариант, последовательный гибрид.

Сейчас мы завершим в ближайшее время. 3-4 месяца отводили на его сертификацию, на получение всех необходимых допусков на дороги общего назначения. Параллельно Президент дал четкую задачу выпустить опытно-промышленную партию, то есть не дожидаясь результатов сертификации. Мы разработали алгоритм производства десяти таких автомобилей. Мы произведем полностью все работы на предприятии «БЕЛДЖИ». Отработаем все технологические процессы, чтобы потом можно было данные компетенции передать для производства на специализированное предприятие. В этом году сертификация, опытно-промышленная партия. Убедиться в том, что мы идем правильным путем, то есть конструкторская документация соответствует заявленным техническим характеристикам. Ну а в следующем году – серийное производство.

Лукашенко: «Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями»-15

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# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Петр Пархомчик

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