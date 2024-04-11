ДЦП и склерозы. Как иппотерапия помогает в лечении этих заболеваний?

Пет-терапия, зоотерапия, анималотерапия – названия разные, суть одна: реабилитация людей при помощи животных. Этот метод не панацея, а лишь часть лечения определенных нарушений. Сегодня питомцы учат детей читать, общаться, дают поддержку старикам, благодаря им взрослые могут разобраться в себе. О том, как животные помогают нам бороться со стрессами и действительно ли они являются настоящими терапевтами для нас, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Титовец, психолог, инструктор по иппотерапии:

Индивидуально все, зависит от того, с какой проблемой пришел человек. Неважно, ребенок будет или взрослый, потому что это детский церебральный паралич и склерозы разной формы. Причем у нас были взрослые люди. В прямом смысле муж на руках вносил жену на лошадь. Потом, в общем-то, мы пришли к результату, когда она по дому уже ходила сама, даже могла в руках принести чашку с водой, полить цветы, что-то готовить. Это великая победа. То есть в каждом отдельном случае это великая победа, но все равно зависит от индивидуальных особенностей человека на первом этапе.

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