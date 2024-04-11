Прямой эфир

ДЦП и склерозы. Как иппотерапия помогает в лечении этих заболеваний?

11 апреля 2024 16:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пет-терапия, зоотерапия, анималотерапия – названия разные, суть одна: реабилитация людей при помощи животных. Этот метод не панацея, а лишь часть лечения определенных нарушений. Сегодня питомцы учат детей читать, общаться, дают поддержку старикам, благодаря им взрослые могут разобраться в себе. О том, как животные помогают нам бороться со стрессами и действительно ли они являются настоящими терапевтами для нас, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как проходят занятия [по иппотерапии – прим. ред.]?

ДЦП и склерозы. Как иппотерапия помогает в лечении этих заболеваний?-1

Елена Титовец, психолог, инструктор по иппотерапии:
Индивидуально все, зависит от того, с какой проблемой пришел человек. Неважно, ребенок будет или взрослый, потому что это детский церебральный паралич и склерозы разной формы. Причем у нас были взрослые люди. В прямом смысле муж на руках вносил жену на лошадь. Потом, в общем-то, мы пришли к результату, когда она по дому уже ходила сама, даже могла в руках принести чашку с водой, полить цветы, что-то готовить. Это великая победа. То есть в каждом отдельном случае это великая победа, но все равно зависит от индивидуальных особенностей человека на первом этапе.

Читайте также:

«Шикарная порода для канистерапии». Как алабай помогает лечить детей?

Метод коррекции и оздоровления детей. Кому показана дельфинотерапия?

«Самое сложное – обучить собаку розыскной деятельности». Каковы особенности содержания служебной овчарки?

# Животные # общество # Алеся Лакина

Другие новости рубрики

Все новости
Начался рабочий визит Президента Беларуси в Россию
11 апреля 2024 16:37

Начался рабочий визит Президента Беларуси в Россию

«Автомобиль семье нужен». Вот что говорил Лукашенко на СЗАО «БЕЛДЖИ» – архивные кадры
11 апреля 2024 16:31

«Автомобиль семье нужен». Вот что говорил Лукашенко на СЗАО «БЕЛДЖИ» – архивные кадры

«Народный проверенный автомобиль». Чем уникальна марка Geely и почему китайское – значит качественное?
11 апреля 2024 16:22

«Народный проверенный автомобиль». Чем уникальна марка Geely и почему китайское – значит качественное?

Владелец автомобиля Geely: машина с характером, с ней нужно уметь договариваться
11 апреля 2024 16:22

Владелец автомобиля Geely: машина с характером, с ней нужно уметь договариваться

Бабушка добывала для партизан сведения, попала в руки фашистов, её пытали. «Незабытые истории»
11 апреля 2024 15:46

Бабушка добывала для партизан сведения, попала в руки фашистов, её пытали. «Незабытые истории»

Что делать при панической атаке? Вот 3 действенных метода, чтобы отвлечься
11 апреля 2024 14:33

Что делать при панической атаке? Вот 3 действенных метода, чтобы отвлечься

Александр Лукашенко и Марина Василевская направляются в Москву
11 апреля 2024 14:11

Александр Лукашенко и Марина Василевская направляются в Москву

Президент Беларуси назначил 3 членов Совета Республики
11 апреля 2024 14:09

Президент Беларуси назначил 3 членов Совета Республики

Память жертв геноцида белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Тростенец»
11 апреля 2024 14:01

Память жертв геноцида белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Тростенец»

Будем видеть спичечный коробок – Лукашенко анонсировал запуск самого передового спутника
11 апреля 2024 13:53

Будем видеть спичечный коробок – Лукашенко анонсировал запуск самого передового спутника

«Горжусь, что родилась в Беларуси». Василевская не сдержала слёз на церемонии награждения
11 апреля 2024 13:41

«Горжусь, что родилась в Беларуси». Василевская не сдержала слёз на церемонии награждения

Первый в Беларуси трактор-беспилотник испытают брестские учёные
11 апреля 2024 13:38

Первый в Беларуси трактор-беспилотник испытают брестские учёные