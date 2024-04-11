Начался рабочий визит Президента Беларуси в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Москву Александр Лукашенко из Национального аэропорта Минск отправился не один. На президентском борту была и первый космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская, которой 11 апреля присвоено звание Героя Беларуси.

Уже приблизительно через час после взлета лайнер встречали в российской столице. Ожидается, что в самое ближайшее время начнутся переговоры на высшем уровне. В формате «один на один» главы государств обсудят тематику развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, региональную и международную обстановку, координацию действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.