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Начался рабочий визит Президента Беларуси в Россию

11 апреля 2024 16:37
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Начался рабочий визит Президента Беларуси в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Москву Александр Лукашенко из Национального аэропорта Минск отправился не один. На президентском борту была и первый космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская, которой 11 апреля присвоено звание Героя Беларуси.

Начался рабочий визит Президента Беларуси в Россию-1

Уже приблизительно через час после взлета лайнер встречали в российской столице. Ожидается, что в самое ближайшее время начнутся переговоры на высшем уровне. В формате «один на один» главы государств обсудят тематику развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, региональную и международную обстановку, координацию действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

Начался рабочий визит Президента Беларуси в Россию-4

На завтра, 12 апреля, у Александра Лукашенко и Владимира Путина запланировано совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Марина Василевская

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