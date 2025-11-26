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Модные аутфиты белорусов впечатляют! Прогулялись по Минску и оценили стильные образы

26 ноября 2025 14:47
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Модные аутфиты белорусов впечатляют! Прогулялись по Минску и оценили стильные образы-1

Пальто-жакет, сейчас модно использовать пояс-шнурок. Замшевые ботильоны. Такой микс фактур и белые джинсы. Очень, мне кажется, в эти серые дни радостно. Кстати, такие браслеты сейчас очень модно использовать со свитерами, с кардиганами. Яркие перчатки кожаные винного цвета, также салатовые, голубые. Если монохромный образ, то яркий такой акцент.

Модные аутфиты белорусов впечатляют! Прогулялись по Минску и оценили стильные образы-3

– Что-то между стритом и более женственным, элегантным. На мне куртка гродненского бренда, привлекла необычным кроем. Колечки, их не снимаю никогда. Я очень люблю косынки, поэтому собираю коллекцию косынок.
– Я в основном одеваюсь в масс-маркетах. Слежу немножко за трендами. Например, джинсы, расширенные к низу – это топ. Джинсы-багги сейчас уходят.

Модные аутфиты белорусов впечатляют! Прогулялись по Минску и оценили стильные образы-5

Я очень люблю высокие сапоги-трубы. Тренд, который еще с прошлого года запал мне в душу. Я стилизую их вместе с белыми гольфами. Я стилизую вместе с курткой в трендовом шоколадном цвете.

Подробности в видео.

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