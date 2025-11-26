Модные аутфиты белорусов впечатляют! Прогулялись по Минску и оценили стильные образы

Пальто-жакет, сейчас модно использовать пояс-шнурок. Замшевые ботильоны. Такой микс фактур и белые джинсы. Очень, мне кажется, в эти серые дни радостно. Кстати, такие браслеты сейчас очень модно использовать со свитерами, с кардиганами. Яркие перчатки кожаные винного цвета, также салатовые, голубые. Если монохромный образ, то яркий такой акцент.

– Что-то между стритом и более женственным, элегантным. На мне куртка гродненского бренда, привлекла необычным кроем. Колечки, их не снимаю никогда. Я очень люблю косынки, поэтому собираю коллекцию косынок.

– Я в основном одеваюсь в масс-маркетах. Слежу немножко за трендами. Например, джинсы, расширенные к низу – это топ. Джинсы-багги сейчас уходят.