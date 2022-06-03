Выставка трэш-арта и окно во Вселенную. Куда сходить в Минске на выходных?

Вера Позняк, корреспондент:
Правильно спланированный отдых – залог ярких эмоций. Составим гид по культурным местам столицы на эту неделю.
Вера Позняк, корреспондент:
Правильно спланированный отдых – залог ярких эмоций. Составим гид по культурным местам столицы на эту неделю.
С наступлением лета одним из лучших мест для отдыха смело можно назвать Центральный детский парк имени Максима Горького. Его территория огромна и насчитывает около 60 видов деревьев и кустарников. Провести время на свежем воздухе можно всей семьей, для каждого здесь найдется развлечение.
Александр Лазаренко, начальник Центрального детского парка имени Максима Горького:
В нашем парке находится 20 аттракционов для разных возрастов. Мы рады видеть детей вместе с родителями, бабушками, дедушками, которые периодически посещают наш парк. У нас появился новый аттракцион – это виртуальная реальность. Есть «Зодиак», пользуется спросом, «Калипсо», «Вальс», автодром. Для самых маленьких гостей парка появился новый аттракцион, называется «Жуки». Это надувной комплекс, рассчитанный до 55 килограммов. Более экстремальный аттракцион – это «Дикий поезд». Пользуется большим спросом как у подростков, так и у их родителей. В ближайшее время еще откроется новый аттракцион «Свадебная карусель», который будет находиться на детской площадке. Для любого возраста в нашем парке найдутся интересы.
Вера Позняк:
Любители астрономии и космонавтики могут посетить Минский планетарий и понаблюдать за космическими объектами.
Полюбоваться звездным небом, узнать, как ориентироваться по созвездиям и посмотреть полнокупольные сферические фильмы можно в Минском планетарии.
Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:
Обсерватория Минского планетария работает весь летний сезон. В вечернее время мы наблюдаем Луну, планеты, самые яркие объекты, которые можно увидеть из города в телескоп. А в субботу и воскресенье мы проводим наблюдение Солнца, солнечных пятен, солнечной активности в специальный телескоп. Приглашаем всех желающих посмотреть в телескоп на объекты вечернего неба бесплатно, по благотворительности. Узнать о работе нашей обсерватории можно в Telegram-канале Минского планетария, когда ясное небо и наше окно во Вселенную открыто.
В Музее современной белорусской скульптуры имени Андрея Бембеля открылась выставка «Мирон» белорусского художника Алеся Фалея. Мастер давно завоевал популярность у зрителей, создавая необычные арт-объекты из бытовых отходов.
Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:
Алесь Фалей, кроме того, что занимается живописью, графикой (здесь, кстати, представлено более 20 работ его абстрактной, очень любопытной графики), он является и кузнецом. Это тот художник, который умеет делать очень интересные скульптуры из совершенно никому не нужных вещей. В пространстве этой выставки присутствует одна из таких его любопытных работ, сделанных в стиле трэш-арт, когда искусство создается из того, что валяется у нас под ногами: кусочки металла, дерево, бумага. Все это идет в работу. Это все является подсобным материалом. И вдруг из совершенно ненужного мусора возникают любопытные вещи, которые дают нам огромное количество ассоциаций и отличают Алеся Фалея от всех остальных художников Беларуси.