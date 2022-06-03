Загородные лагеря и оздоровление. Какие варианты летнего отдыха подготовили для школьников?

Летняя пора – одна из самых любимых у школьников. Теплая погода и отсутствие уроков – мечта любого учащегося. Однако провести все лето напролет без развития невесело. Потому у школьников есть возможность оздоровиться, отдохнуть и расширить кругозор в лагерях.

Анна Рысевец, н ачальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома: Планируется оздоровление практически 63,5 тысячи детей, причем большая часть от этого числа отдохнет именно в лагерях загородных с круглосуточным пребыванием. Традиционно будут работать на базе наших учреждений образования лагеря с дневным пребыванием.

Оздоровление школьников проходит разными способами: первый – это загородный лагерь. 18 дней вдали от родителей у всех проходят по-разному: кто-то хочет обратно домой, а кто-то вовсю веселится с новыми друзьями. К слову, за город выезжают и творческие лагеря: танцевальные и вокальные группы, актеры.

Елена Липень, директор Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт»: Также мы своих детей вывозим за город в оздоровительные лагеря. 115 человек будет выезжать за город в пределах нашей страны. Профильные лагеря: танцевальные коллективы, театральные студии, вокальные коллективы выезжают также на оздоровление.

Второй вариант оздоровления – лагеря на базах школ и центров дополнительного образования. Здесь педагоги подготовили свою программу для школьников, которая поможет им и порезвиться, и узнать что-то новое.

Светлана Кравчук, з аместитель директора по учебно-методической работе Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт»: В рамках Года исторической памяти это деятельность походная. В нашем центре занимаются более 46 ребят, профиль которых – туристско-краеведческий. И для таких детей в течение всего лета мы будем организовывать походы: однодневные, многодневные.

Третий вид летнего отдыха – специальные секции по интересам, которые находятся в шаговой доступности от дома.

Елена Липень:

Существует еще пять клубов по месту жительства, где активно будут работать педагоги-организаторы с детьми, которые по каким-то причинам не попали в лагеря городские либо загородные.

В общем, программа на лето насыщенная: дети успеют посетить музеи, цирки, библиотеки, где для них уже приготовили различные квесты и головоломки. В таком формате оздоровление и отдых пройдут с максимальной пользой и интересом.