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Обсудили вывоз зерна из Украины. Лукашенко и Гутерриш провели переговоры по телефону

03 июня 2022 13:52
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Актуальные вопросы повестки Александр Лукашенко 3 июня обсудил с Генсеком ООН во время телефонного разговора. Отдельно остановились на вопросе вывоза зерна с территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обсудили вывоз зерна из Украины. Лукашенко и Гутерриш провели переговоры по телефону-1

Глава государства обозначил позицию Беларуси на этот счет: мы готовы обеспечить поставки через территорию нашей страны в балтийские порты. Кроме того, страна может оказать помощь с перевалкой своим железнодорожным транспортом. Продолжить обсуждать эту проблему Александр Лукашенко предложил за столом переговоров с участием Беларуси, Украины и Балтийских стран (которые могли бы предоставить свои порты). Важнейшее условие – они должны быть открыты и для белорусских товаров. В ответ Антониу Гутерриш попросил паузу на несколько дней, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок украинского зерна через белорусскую территорию на международные рынки.  

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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