Обсудили вывоз зерна из Украины. Лукашенко и Гутерриш провели переговоры по телефону

Актуальные вопросы повестки Александр Лукашенко 3 июня обсудил с Генсеком ООН во время телефонного разговора. Отдельно остановились на вопросе вывоза зерна с территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Актуальные вопросы повестки Александр Лукашенко 3 июня обсудил с Генсеком ООН во время телефонного разговора. Отдельно остановились на вопросе вывоза зерна с территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства обозначил позицию Беларуси на этот счет: мы готовы обеспечить поставки через территорию нашей страны в балтийские порты. Кроме того, страна может оказать помощь с перевалкой своим железнодорожным транспортом. Продолжить обсуждать эту проблему Александр Лукашенко предложил за столом переговоров с участием Беларуси, Украины и Балтийских стран (которые могли бы предоставить свои порты). Важнейшее условие – они должны быть открыты и для белорусских товаров. В ответ Антониу Гутерриш попросил паузу на несколько дней, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок украинского зерна через белорусскую территорию на международные рынки.