Обсудили вывоз зерна из Украины. Лукашенко и Гутерриш провели переговоры по телефону

Глава государства обозначил позицию Беларуси на этот счет: мы готовы обеспечить поставки через территорию нашей страны в балтийские порты. Кроме того, страна может оказать помощь с перевалкой своим железнодорожным транспортом. Продолжить обсуждать эту проблему Александр Лукашенко предложил за столом переговоров с участием Беларуси, Украины и Балтийских стран (которые могли бы предоставить свои порты). Важнейшее условие – они должны быть открыты и для белорусских товаров. В ответ Антониу Гутерриш попросил паузу на несколько дней, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок украинского зерна через белорусскую территорию на международные рынки.