«В сфере культуры и искусства лидирует дизайн». Какие профессии самые востребованные у абитуриентов?

Лето. Началась горячая пора. И пусть цифры на термометре говорят об обратном, числа в календаре бросают абитуриентов в жар. Мария Кронда, корреспондент:

Денис, буквально неделю назад ты закончил школу. Как твои ощущения?

Денис Мурза, выпускник ГУО «Гимназия № 21 г. Минска»:

Трудно сказать. Смешанные чувства. Конечно, ощущаю себя уже повзрослевшим.

– А какие твои дальнейшие планы? Куда думаешь поступать?

– Хочу поступить в БГУИР, хочется продолжить династию отца и стать связистом. Этот вуз один из самых престижных в стране, вижу в нем большие перспективы. Разумеется, специальность, на которую я хочу, – это инженер-программист. Тоже очень востребованная.





Главная задача ближайших лет для выпускника 21-й столичной гимназии – получить профессию, которая и прокормит, и с годами не утратит актуальности. Как показывает практика вступительных компаний последних лет, в фавориты у абитуриентов наметилось несколько специальностей.

Александра Петрова, заместитель начальника главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Существует востребованность у абитуриентов, которая создает высокий проходной балл, конкурс в определенном учреждении образования. Здесь у нас различные IT-специальности, медицинские. В сфере культуры и искусства лидирует дизайн.

Но есть и области экономики, которые все еще остро нуждаются в кадрах, например, архитектура и строительство, сельское и лесное хозяйство. Молодежь не делает на них ставку. А зря, ведь отсутствие конкуренции может сыграть на руку при поступлении. Между тем, в особом почете сегодня рабочие специальности, причем как у абитуриентов, так и на рынке труда.

Но их востребованность зачастую зависит от региона. Например, в Гомельской области жалуют станочника широкого профиля, а в столице нарасхват повары-кондитеры. Как известно, спрос рождает предложение. Система образования отвечает веяниям времени. Александра Петрова:

Появляются современные специальности на уровне высшего образования. Например, урбанология и сити-менеджмент. Ряд специальностей, связанных с эксплуатацией информационных ресурсов, в IT-сфере. Также специальности на уровне среднего специального образования, которые связаны с эксплуатацией автоматизированных систем оборудования.

Мастерские, станки и даже роботы – в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе филиала Республиканского института профессионального образования находят свое призвание даже девчонки. Пройдя по конкурсу балла аттестата, здесь можно получить актуальную квалификацию.