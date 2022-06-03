«В сфере культуры и искусства лидирует дизайн». Какие профессии самые востребованные у абитуриентов?

Лето. Началась горячая пора. И пусть цифры на термометре говорят об обратном, числа в календаре бросают абитуриентов в жар.
Мария Кронда, корреспондент:
Денис, буквально неделю назад ты закончил школу. Как твои ощущения?
Лето. Началась горячая пора. И пусть цифры на термометре говорят об обратном, числа в календаре бросают абитуриентов в жар.
Мария Кронда, корреспондент:
Денис, буквально неделю назад ты закончил школу. Как твои ощущения?
Денис Мурза, выпускник ГУО «Гимназия № 21 г. Минска»:
Трудно сказать. Смешанные чувства. Конечно, ощущаю себя уже повзрослевшим.
– А какие твои дальнейшие планы? Куда думаешь поступать?
– Хочу поступить в БГУИР, хочется продолжить династию отца и стать связистом. Этот вуз один из самых престижных в стране, вижу в нем большие перспективы. Разумеется, специальность, на которую я хочу, – это инженер-программист. Тоже очень востребованная.
Главная задача ближайших лет для выпускника 21-й столичной гимназии – получить профессию, которая и прокормит, и с годами не утратит актуальности. Как показывает практика вступительных компаний последних лет, в фавориты у абитуриентов наметилось несколько специальностей.
Александра Петрова, заместитель начальника главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Существует востребованность у абитуриентов, которая создает высокий проходной балл, конкурс в определенном учреждении образования. Здесь у нас различные IT-специальности, медицинские. В сфере культуры и искусства лидирует дизайн.
Но есть и области экономики, которые все еще остро нуждаются в кадрах, например, архитектура и строительство, сельское и лесное хозяйство. Молодежь не делает на них ставку. А зря, ведь отсутствие конкуренции может сыграть на руку при поступлении. Между тем, в особом почете сегодня рабочие специальности, причем как у абитуриентов, так и на рынке труда.
Но их востребованность зачастую зависит от региона. Например, в Гомельской области жалуют станочника широкого профиля, а в столице нарасхват повары-кондитеры. Как известно, спрос рождает предложение. Система образования отвечает веяниям времени.
Александра Петрова:
Появляются современные специальности на уровне высшего образования. Например, урбанология и сити-менеджмент. Ряд специальностей, связанных с эксплуатацией информационных ресурсов, в IT-сфере. Также специальности на уровне среднего специального образования, которые связаны с эксплуатацией автоматизированных систем оборудования.
Мастерские, станки и даже роботы – в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе филиала Республиканского института профессионального образования находят свое призвание даже девчонки. Пройдя по конкурсу балла аттестата, здесь можно получить актуальную квалификацию.
Артем Рыбак, директор филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» УО «Республиканский институт профессионального образования»:
Наше учреждение образования готовит специалистов для промышленного сектора. В следующем учебном году для своих абитуриентов мы предлагаем такие специальности, как техник-мехатроник. Это новая специальность, работа с автоматизированными линиями, с роботами. Вторая специальность – это наладчик станков с программным управлением. Также у нас есть еще два направления на уровне среднего специального образования – это операционная деятельность в логистике и автосервис, подготовка автомехаников пятого разряда.
Определить профессию мечты – первый шаг на пути к счастливой взрослой жизни. Удачного выбора, абитуриенты.