Лукашенко о Дзержинске: «Надо в порядок привести этот городок и, если надо, создать дополнительные рабочие места»

Александр Турчин доложил главе государства по вопросам обеспечения жильем медработников (в регионе есть и крупнейшие РПНЦ, и клиники), самая высокая их концентрация в Боровлянах. Посещая в 2021 году областную больницу, Президент поручил проработать возможность придания этому населенному пункту статуса города ( подробнее здесь ). 3 января уточнил, как продвигается вопрос. Губернатор отметил, что быстрого решения не будет – есть много нюансов. Вместе с тем развитие населенных пунктов вокруг Минска продолжат. Александр Лукашенко неоднократно говорил о недопустимости перенаселения Минска.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы определили для Минска соответствующие города-спутники (типа Дзержинск, Смолевичи, Логойск, Руденск и так далее), там мы будем вести строительство, оттуда легко добраться в Минск. Но мы там и рабочие места создаем и будем создавать. К примеру, Дзержинск – ты там сейчас работаешь, весной я там побуду, посмотрю – это у тебя должен быть такой пилотный в области проект, особенно вокруг Минска. Дзержинск. Рабочие места. Там их немало, но надо в порядок привести этот городок и, если надо, создать дополнительные рабочие места.

И еще одна тенденция, об этом мы будем говорить на Всебелорусском народном собрании, при Послании Президента народу и парламенту. Нам, конечно же, надо инвестиции, строить новые предприятия пятого или шестого уклада – экономисты разберутся. Самые современные. Определились, построили и там же, как БНБК это делает, жилые дома. Чтобы специалистов и основное ядро пригласить туда, и местные жители подтянутся и будут иметь рабочие места. То есть нам надо серьезно продумать, опыт у нас есть, как мы дальше будем развиваться.