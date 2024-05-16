Лукашенко о Южно-Кавказском регионе: слава богу, что здесь появился мощный лидер в лице Азербайджана

Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, мы обсуждали вопросы безопасности в регионах. Ильхам Гейдарович подробно проинформировал меня о том, что происходит здесь, неспокойный регион. И, слава богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Я проинформировал о том, что происходит в нашем регионе, в связи с конфликтом в Украине. Подробнейшим образом. Оценки точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете: нам там непросто сейчас, но мы будем делать все, чтобы там был мир, и будем двигаться в этом направлении. И опыт Азербайджана послевоенного, мирного устройства здесь очень важен и для нашего региона.

Мы очень доверительно разговариваем друг с другом. У нас нет никаких секретов ни в личном плане, ни в межгосударственном. Это способствует тому, чтобы наши министры также разговаривали и разговаривают уже на такой же ноте. И я лично жду от части правительства, которая с визитом здесь, что они уедут со своей программой сотрудничества с нашими азербайджанскими товарищами. И что приятно, что у нас около 400 миллионов товарооборот, уже сегодня с подачи азербайджанских министров мы начали выговаривать 1 миллиард. Это будет очень крупный шаг. Может быть, в два приема мы это сделаем. Сначала в 500 миллионов получим товарооборот, буквально в течение года-полутора. Через определенное время мы выйдем на 1 миллиард.

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