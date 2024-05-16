Получил медаль «За отвагу» при освобождении Крыма. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Во время Второй мировой войны, когда Федосенко Ивану Митрофановичу было примерно 18 лет, он добровольцем пошел в армию. Воевал в Крыму, в Карпатских горах, Чехии. В боях при освобождении г. Кошице в Чехии погиб – подорвался на мине и был признан погибшим. Домой была послана похоронка.

Однако при захоронении солдаты похоронной команды заметили, что солдат жив. Его передали санитарам и направили в госпиталь. Ивану сделали несколько операций на ногах: первоначально в г. Ужгород, а затем в г. Уфа. Левая нога перестала сгибаться до конца жизни. На момент объявления Победы над Германией Иван находился в госпитале.