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Получил медаль «За отвагу» при освобождении Крыма. «Незабытые истории»

16 мая 2024 19:50
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Во время Второй мировой войны, когда Федосенко Ивану Митрофановичу было примерно 18 лет, он добровольцем пошел в армию. Воевал в Крыму, в Карпатских горах, Чехии. В боях при освобождении г. Кошице в Чехии погиб – подорвался на мине и был признан погибшим. Домой была послана похоронка.

Однако при захоронении солдаты похоронной команды заметили, что солдат жив. Его передали санитарам и направили в госпиталь. Ивану сделали несколько операций на ногах: первоначально в г. Ужгород, а затем в г. Уфа. Левая нога перестала сгибаться до конца жизни. На момент объявления Победы над Германией Иван находился в госпитале.

Получил медаль «За отвагу» при освобождении Крыма. «Незабытые истории»-1

Иван Митрофанович получил медаль «За отвагу», за восстановление связи (на тот момент был связистом) в боях за взятие высоты Горная при освобождении Крыма. Также награжден орденом Отечественной войны, медалью Жукова.

12 ран, 15 медалей, два ордена. Керчь, Севастополь, Польша, Венгрия, Чехословакия.

Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!

# Великая Отечественная война # общество

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