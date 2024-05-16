Был помощником по снабжению миномётного полка. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Своей семейной историей поделилась Ермольчик Лидия Александровна.

Брат моей родной бабушки Екатерины Дашук Александр Яковлевич в 22 года (в 1934 году) поступил на службу в Красную армию. Во время Великой Отечественной войны воевал в составе 22-й минометной бригады 1-го Украинского фронта. Был помощником по снабжению командира 242-го минометного полка.

За доблесть и мужество был награжден Приказом от 07.12.1943 г. орденом Красного знамени (при прорыве РГК). Дошел до Берлина, вернулся с фронта в звании полковника, после войны продолжил военную службу в г. Одесса (получил звание генерала).