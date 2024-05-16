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Был помощником по снабжению миномётного полка. «Незабытые истории»

16 мая 2024 19:52
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Своей семейной историей поделилась Ермольчик Лидия Александровна.

Брат моей родной бабушки Екатерины Дашук Александр Яковлевич в 22 года (в 1934 году) поступил на службу в Красную армию. Во время Великой Отечественной войны воевал в составе 22-й минометной бригады 1-го Украинского фронта. Был помощником по снабжению командира 242-го минометного полка.

За доблесть и мужество был награжден Приказом от 07.12.1943 г. орденом Красного знамени (при прорыве РГК). Дошел до Берлина, вернулся с фронта в звании полковника, после войны продолжил военную службу в г. Одесса (получил звание генерала).

Был помощником по снабжению миномётного полка. «Незабытые истории»-1

Кроме того, четверо братьев моего дедушки Ермольчика Николая Тихоновича участвовали в боевых действиях против немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны и погибли: Ермольчик Василий Тихонович, Ермольчик Харитон Тихонович, Ермольчик Владимир Тихонович, Ермольчик Серафим Тихонович.

Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!

# Великая Отечественная война # общество

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