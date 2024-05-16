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Махова: музыка – это лейкопластырь. Он и для хорошего человека работает, и для плохого

16 мая 2024 20:07
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим творчество и музыку в современных политических реалиях.  В гостях музыкант, композитор, сонграйтер, скрипач, вокалист, лидер и основатель группы «Дайте Два» Людмила Махова.

Махова: музыка – это лейкопластырь. Он и для хорошего человека работает, и для плохого-1



Людмила Махова, музыкант, композитор, сонграйтер, скрипач, вокалист, лидер и основатель группы «Дайте Два»: 
Есть люди, которым я неприятна ввиду того, что, например, дружу с группой «Алиса», сразу «Ах ты наша! Ой, всё-всё-всё!» А есть люди, которым я так же неприятна, потому что записывала скрипочку для группы «Anacondaz» например. И все: она опасная, все, она враг России.

Нет, я нормальная. И вообще, я считаю, что музыка – это лейкопластырь. Лейкопластырь – он и для хорошего человека работает, и для плохого. Может, хороший вылечится, выживет и подумает: а вот стану-ка я теперь врачом. Или изобрету более крутой лейкопластырь.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок

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