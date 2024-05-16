Махова: музыка – это лейкопластырь. Он и для хорошего человека работает, и для плохого

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим творчество и музыку в современных политических реалиях. В гостях музыкант, композитор, сонграйтер, скрипач, вокалист, лидер и основатель группы «Дайте Два» Людмила Махова.