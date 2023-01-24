«Очень мощный физико-математический блок». Каким путём развития идёт белорусская наука?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, и Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

На неделе мы будем отмечать День белорусской науки. И хотелось бы сегодняшний наш разговор начать с того, по какому пути сегодня развивается белорусская наука. Президент подчеркивал неоднократно, что мы сохранили фундамент той самой советской научной школы, благодаря этому мы сегодня можем хвастаться нашими достижениями. Куда и каким путем идем?

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Во-первых, я хотел бы отметить, что на самом деле это так и есть. Мы развиваемся на том фундаменте, который создали наши предшественники. Это, конечно, советская наука, но во многом мы уже ушли вперед. Очень важно, что в 1990 годы сохранен тот базис как академической науки, так, я думаю, университетской. Юлия Бешанова:

И сама Академия наук сохранена.

Станислав Юрецкий:

Академия наук не только сохранена, но и усилена. Она получила статус Национальной академии наук Беларуси, в конце 1990-х – начале 2000 годов пошла ее реформа, которая позволила стать на пространстве всего бывшего Советского Союза наиболее мощной научной организацией среди всех Академий наук. Это подтверждаем не только мы, белорусские ученые, но и ученые, например, из Российской Федерации, из стран бывшего СССР – пространстве СНГ. Что именно в Республике Беларусь создана не только самая мощная, но в то же время и эффективная система управления научной сферой. Юлия Бешанова:

На какие сейчас направления мы делаем акцент? Что более активно развивается?