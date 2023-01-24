«Очень мощный физико-математический блок». Каким путём развития идёт белорусская наука?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, и Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
На неделе мы будем отмечать День белорусской науки. И хотелось бы сегодняшний наш разговор начать с того, по какому пути сегодня развивается белорусская наука. Президент подчеркивал неоднократно, что мы сохранили фундамент той самой советской научной школы, благодаря этому мы сегодня можем хвастаться нашими достижениями. Куда и каким путем идем?
Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Во-первых, я хотел бы отметить, что на самом деле это так и есть. Мы развиваемся на том фундаменте, который создали наши предшественники. Это, конечно, советская наука, но во многом мы уже ушли вперед. Очень важно, что в 1990 годы сохранен тот базис как академической науки, так, я думаю, университетской.
Юлия Бешанова:
И сама Академия наук сохранена.
Станислав Юрецкий:
Академия наук не только сохранена, но и усилена. Она получила статус Национальной академии наук Беларуси, в конце 1990-х – начале 2000 годов пошла ее реформа, которая позволила стать на пространстве всего бывшего Советского Союза наиболее мощной научной организацией среди всех Академий наук. Это подтверждаем не только мы, белорусские ученые, но и ученые, например, из Российской Федерации, из стран бывшего СССР – пространстве СНГ. Что именно в Республике Беларусь создана не только самая мощная, но в то же время и эффективная система управления научной сферой.
Юлия Бешанова:
На какие сейчас направления мы делаем акцент? Что более активно развивается?
Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси:
Наша система управления наукой действительно эволюционировала с советских времен, но основные элементы сохранила те же: это ведущая роль государства в регулировании научной деятельности, это определение государством и утверждение приоритетных направлений научных исследований, это государственная научная экспертиза всех проектов, которые осуществляются, естественно, высокий удельный вес бюджетного финансирования. Но при этом мы приобрели за эти годы и отдельные элементы, которые свойственны рыночной организации научной деятельности. Это конкурентность в распределении бюджетных ресурсов, это необходимость обеспечения внебюджетной составляющей в финансировании научных исследований, это конкурсность в выделении финансирования. Эти элементы продвинули нашу систему вперед по сравнению с тем, что было.
Если непосредственно к вашему вопросу обратиться, относительно того, какие приоритетные направления сейчас у нас развиваются, я бы хотел обратить внимание на то, что Беларусь, к нашему удовлетворению, находится в числе весьма небольшой группы стран, в которой сохранены и развиваются компетенции в широком перечне направлений исследований. В первую очередь мы можем гордиться тем, что у нас на высоком уровне развиты физика, физические все дисциплины, в том числе оптика, химические, биотехнологические исследования проводятся и ряд других. Очень мощный физико-математический блок. Эти все компетенции, которые у нас есть и развиваются, позволяют нам успешно развиваться и в новых направлениях. Мы сейчас ведем разработки и получаем результаты в области авиакосмических технологий, искусственного интеллекта. В этом направлении мы движемся – наука развивается.
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