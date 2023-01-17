Лукашенко о работе с кадрами: «Где-то ошибся, оступился – дайте время, чтобы человек пришёл в себя»

Новости Беларуси. К подбору кадров и их ротации нужно подходить вдумчиво, не обижая людей и понимая ответственность. На это Президент Беларуси ориентирует руководителей всех уровней и из любых сфер, хотя тезис прозвучал 17 января во время согласования на должности ректоров вузов и представителей местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко затронул и тему изменений в образовании. Парадоксально, но одна из самых вроде бы консервативных сфер чаще других подвергается изменениям и экспериментам. Президент высказал мнение, что пора бы уже поставить точку по целому ряду вопросов. Подробнее расскажет Алена Сырова.

Первый кадровый вторник в новом году во Дворце Независимости. В списке тех, решение о чьем назначении за первым лицом страны, 11 фамилий. Но далеко не всех пригласили на собеседование на высшем уровне. Например, первого заместителя министра образования, заместителя министра финансов, управделами Витебского облисполкома согласовали в рабочем порядке. А вот ректоров сразу трех вузов и двух местных руководителей Александр Лукашенко согласовал только после личной встречи.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Товарищ Президент, все кандидаты на указанные должности проверены, проведено их дополнительное изучение, в том числе и в регионах, собеседование. Все имеют рекомендации руководителей, вышестоящих своих коллег. Готовы к выполнению поставленных задач.

Александр Лукашенко, прежде чем ставить задачу перед каждым отдельным назначенцем, озвучивает общую. Очевидно, что далеко не все руководители понимают ту ответственность, которая вместе с новой должностью ложится на их плечи. Тончайшее из искусств – умение подбирать кадры, работать с ними, выстраивать грамотную кадровую политику: от небольшой организации до первых государственных постов. Президент это знает как никто. Осознает, чем чреваты ошибки, и предостерегает от них не только новых руководителей, но и тех, кто в таких должностях давно.