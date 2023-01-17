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Лукашенко о работе с кадрами: «Где-то ошибся, оступился – дайте время, чтобы человек пришёл в себя»

17 января 2023 17:04
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Новости Беларуси. К подбору кадров и их ротации нужно подходить вдумчиво, не обижая людей и понимая ответственность. На это Президент Беларуси ориентирует руководителей всех уровней и из любых сфер, хотя тезис прозвучал 17 января во время согласования на должности ректоров вузов и представителей местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко затронул и тему изменений в образовании. Парадоксально, но одна из самых вроде бы консервативных сфер чаще других подвергается изменениям и экспериментам. Президент высказал мнение, что пора бы уже поставить точку по целому ряду вопросов.

Подробнее расскажет Алена Сырова.

Лукашенко о работе с кадрами: «Где-то ошибся, оступился – дайте время, чтобы человек пришёл в себя»-1

Первый кадровый вторник в новом году во Дворце Независимости. В списке тех, решение о чьем назначении за первым лицом страны, 11 фамилий. Но далеко не всех пригласили на собеседование на высшем уровне. Например, первого заместителя министра образования, заместителя министра финансов, управделами Витебского облисполкома согласовали в рабочем порядке. А вот ректоров сразу трех вузов и двух местных руководителей Александр Лукашенко согласовал только после личной встречи.

Лукашенко о работе с кадрами: «Где-то ошибся, оступился – дайте время, чтобы человек пришёл в себя»-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Товарищ Президент, все кандидаты на указанные должности проверены, проведено их дополнительное изучение, в том числе и в регионах, собеседование. Все имеют рекомендации руководителей, вышестоящих своих коллег. Готовы к выполнению поставленных задач.

Лукашенко о работе с кадрами: «Где-то ошибся, оступился – дайте время, чтобы человек пришёл в себя»-7

Александр Лукашенко, прежде чем ставить задачу перед каждым отдельным назначенцем, озвучивает общую. Очевидно, что далеко не все руководители понимают ту ответственность, которая вместе с новой должностью ложится на их плечи. Тончайшее из искусств – умение подбирать кадры, работать с ними, выстраивать грамотную кадровую политику: от небольшой организации до первых государственных постов. Президент это знает как никто. Осознает, чем чреваты ошибки, и предостерегает от них не только новых руководителей, но и тех, кто в таких должностях давно.

Лукашенко о работе с кадрами: «Где-то ошибся, оступился – дайте время, чтобы человек пришёл в себя»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все зависит от руководителя. Процентов на 90 зависит от руководителя в любом деле. И, придя туда, я полагаю, что всегда надо давать шанс человеку. Где-то ошибся, оступился – дайте время, чтобы человек пришел в себя. Помогите, если нужно. Если мы будем размахивать, как я говорю, шашкой налево и направо, рубить головы, какая работа будет? Не будет работы (подробнее).

Лукашенко о работе с кадрами: «Где-то ошибся, оступился – дайте время, чтобы человек пришёл в себя»-13

Резюмируя: любые изменения, особенно кадровые, должны быть мотивированы, обдуманы и оправданы. Об этом говорил сегодня Президент, адресуя эти посылы не только пятерке назначенцев, но и всем, кто заинтересован в работе на результат, а не в создании ее видимости.

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