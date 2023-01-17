«Годится ли он для нашей системы ценностей?» Ректор ВГМУ рассказал о новых правилах поступления

Новости Беларуси. Перестановки в сфере образования, новые замы в ряде министерств и назначения в местной вертикали власти. В графике Президента Беларуси кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать руководителям, в частности вузов, предстоит не только на новом месте и с новым коллективом, но еще и по новым правилам. Речь о предстоящей вступительной кампании, которая, как не единожды отмечал Президент, не должна быть лотереей и удачным стечением обстоятельств. Потому от новых изменений ждут заметных результатов.