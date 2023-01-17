«Годится ли он для нашей системы ценностей?» Ректор ВГМУ рассказал о новых правилах поступления

Новости Беларуси. Перестановки в сфере образования, новые замы в ряде министерств и назначения в местной вертикали власти. В графике Президента Беларуси кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работать руководителям, в частности вузов, предстоит не только на новом месте и с новым коллективом, но еще и по новым правилам. Речь о предстоящей вступительной кампании, которая, как не единожды отмечал Президент, не должна быть лотереей и удачным стечением обстоятельств. Потому от новых изменений ждут заметных результатов.
Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:
Мы ожидаем, что придут более заинтересованные в плане осуществления своих надежд и мечтаний. Потому что, не скроем, некоторая часть студентов, когда они только в первый год или полтора видят, что изнутри представляет собой медицина, они несколько утрачивают энтузиазм в освоении и специальности медика, и работы дальнейшей вообще по специальности. Поэтому здесь введение и профессиональных олимпиад, и собеседований, и устных экзаменов, где мы можем увидеть, кто к нам придет. Это очень важно, потому что иногда пять минут общения… У врачей есть такой профессиональный прием – сбор анамнеза. Мы расспрашиваем пациентов: что вас беспокоит, что вас тревожит? Точно так же нам здесь удастся с ним поговорить и выяснить, годится ли он для нашей системы ценностей или его где-то надо подшлифовать еще.
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