Чего ждать жителям Городка в 2023-м? Рассказала новый председатель райисполкома Ирина Полякова
Новости Беларуси. К подбору кадров и их ротации нужно подходить вдумчиво, не обижая людей и понимая ответственность. На это Президент Беларуси ориентирует руководителей всех уровней и из любых сфер, хотя тезис прозвучал 17 января во время согласования на должности ректоров вузов и представителей местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вдохновить и сподвигнуть поверить в себя жителей Городокского района постарается Ирина Полякова. Здесь у нее и свой интерес – она депутат, и это ее округ. А значит, чем меньше там проблем, тем ей самой лучше. Отныне она глава Городокского райисполкома.
Ирина Полякова, председатель Городокского районного исполнительного комитета:
В первую очередь мы будем работать над уровнем развития сельского хозяйства. Есть предприятия в районе, и, конечно, их уровень надо подтянуть. 2023 год для Городокского района очень ответственный – это подготовка к республиканскому фестивалю День белорусской письменности, который пройдет в сентябре в Городке. Поэтому задач стоит много, но я думаю, что та команда и те люди, и кадры, которые работают в районе, мы справимся с этими задачами.
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