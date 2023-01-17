Чего ждать жителям Городка в 2023-м? Рассказала новый председатель райисполкома Ирина Полякова

Новости Беларуси. К подбору кадров и их ротации нужно подходить вдумчиво, не обижая людей и понимая ответственность. На это Президент Беларуси ориентирует руководителей всех уровней и из любых сфер, хотя тезис прозвучал 17 января во время согласования на должности ректоров вузов и представителей местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдохновить и сподвигнуть поверить в себя жителей Городокского района постарается Ирина Полякова. Здесь у нее и свой интерес – она депутат, и это ее округ. А значит, чем меньше там проблем, тем ей самой лучше. Отныне она глава Городокского райисполкома.